Filistin Kızılayı Hastaları Tahliye Etti

Filistin Kızılayı, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 21 hastayı başarılı bir şekilde tahliye etti. Bu operasyon, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon içinde gerçekleştirildi.

Gazze'de Sağlık Durumu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Burş, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği kara harekatının 1200'den fazla Filistinliyi hayatını kaybetmesine yol açtığını belirtti. Ayrıca, tıbbi malzemelerin bölgeye girişinin engellendiğini ve Kemal Advan, El-Avde ile Endonezya hastanelerinin kuşatma altında bulunduğunu vurguladı.

İsrail'in Saldırı Planları

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneler, İsrail'in kasıtlı saldırıları ve gıda, su ile tıbbi malzeme girişinin engellenmesi nedeniyle büyük bir kriz yaşıyor. Cibaliya Mülteci Kampına 5 Ekim'de başlayan hava saldırları sonrasında 6 Ekim'de kara harekâtı başlatıldı. Bu harekâtın, bölgedeki Filistinlilerin zorla tahliye edilmesini amaçlayan bir plan çerçevesinde yapıldığı düşünülüyor.

Üst Düzey Açıklamalar ve Stratejiler

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını talep etti. Paylaştığı harita, General Giora Eiland tarafından hazırlanan ve "generallerin planı" olarak bilinen strateji ile benzerlik gösteriyor. Bu plan, Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesini öngörüyor.

Filistin Kızılayı'nın, İsrail'in ablukası ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 21 hastayı tahliye ettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı'nın, İsrail'in ablukası ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 21 hastayı tahliye ettiği belirtildi.