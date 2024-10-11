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Gazze'deki Hava Saldırısında 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 12 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısının 30'dan fazla olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 23:45
Gazze'deki Hava Saldırısında 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Hava Saldırısı! 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde yer alan Cibaliya bölgesindeki 4 eve düzenlediği hava saldırılarında en az 12 Filistinli yaşamını yitirmiştir.

Olayın Detayları

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı basın açıklamasında, Cibaliya el-Beled bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı, 14 kişinin enkaz altında kaldığı belirtilmiştir.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik uyguladığı sıkı kuşatma ve yoğun saldırılar, 6. gününe girmiş bulunmaktadır. Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, günlerdir süren saldırılar sonucu "soykırım ve etnik temizlik" tehdidi altında yaşamaktadır.

Yaşanan Krizin Boyutu

Filistinliler, karadan uygulanan abluka, evlerinin yıkımı, gıda ve ilaç yokluğu gibi zorluklara rağmen göç etmeye karşı direniş göstermektedir. İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye yönelik yürüttüğü saldırılarda yaklaşık 42,000 Filistinli hayatını kaybetmiş, 98,000'i aşkın kişi de yaralanmıştır.

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