Gazze'deki Hükümetten İddialar: İsrail 22 Günde 820 Filistinliyi Öldürdü

Gazze'deki Hükümet Açıklamada Bulundu

Gazze hükümetinin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda en az 820 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırılar ve İnsani Durum

Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sağlık hizmetlerine erişimi engelleyerek, sivil savunma ekipleri ve ambulansları hedef aldığını belirtti. Gazze'nin kuzeyinde sağlık sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle, sivil halkın büyük bir insani kriz içinde olduğunu sözlerine ekledi.

Hastanelerde Yaşananlar

Sevabite, başta Kemal Advan Hastanesi olmak üzere tüm hastanelerin ablukaya alındığını ve sağlık personelinin, hasta ve yaralıların alıkonulduğunu ifade etti. Bu durum, zaten zor durumda olan sağlık sistemini daha da çıkmaza soktu.

İsrail'in Planları ve Göç Tehdidi

6 Ekim’de başlayan kara saldırıları, Gazze'nin kuzeyini hedef aldı. Bazı kaynaklar, bu saldırıların, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini amaçlayan ve "generallerin planı" olarak bilinen bir strateji çerçevesinde yapıldığını belirtmektedir.

Boşaltma Uyarıları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere belirli bölgeleri boşaltmaları gerektiğini söyledi. Bu uyarı, eski bir ordu generalinin önerilerine dayanarak hazırlanmış bir planla ilişkili. Bu plan, bölgedeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini ve ardından lüzumlu gıda, yakıt ve temiz su kaynaklarının girişini engellemeyi hedefliyor.