Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor: Yeni Saldırılar 13 Filistinliyi Hayatından Etti

Gazze'de Son Gelişmeler

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin sağlık yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda, bölgedeki birçok sivil de yaralandı.

Saldırının Etkileri ve Yaralılar

Gapze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Ebu Kamer bölgesine yapılan hava saldırısında, pek çok ev ve iş yeri hasar gördü. Saldırı sonrasında olay yerinde büyük bir panik yaşandı.

Sağlık Durumu ve Acil İhtiyaçlar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaşanan krize yanıt olarak Şifa ve Sahabe Tıp Kompleksi'ne acil kan bağışı çağrısında bulundu. Tıbbi malzeme ve sağlık yardımlarına olan talepler giderek artarken, sağlık kuruluşlarının durumu kritik hale gelmiş durumda.

İsrail'in Saldırıları ve Olayların Geçmişi

Hamas'ın silahlı kanadı, İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara cevap vermek amacıyla İsrail'e geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. O tarihten bu yana, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda yaklaşık 41 bin 909 Filistinli hayatını kaybetti, 97 bin 303 kişi yaralandı. Çocuklar ve kadınlar bu saldırılardan en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor.

Durumun Ciddiyeti

Haber kaynaklarına göre, enkaz altında hâlâ binlerce cesedin bulunduğu tahmin ediliyor. Sivil yerleşim alanları, hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak büyük bir altyapı tahribatına yol açıldığı ifade ediliyor.