Gürcistan'da AB Yanlısı Gösteriler: Parlamento Seçimlerinin Yenilenmesi Talep Ediliyor

Gürcistan'da AB Yanlısı Gösteriler Artıyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Avrupa Birliği (AB) ile katılım müzakerelerinin 2028 sonuna kadar gündeme alınmaması kararına karşı düzenlenen gösteriler, iki haftadır devam ediyor. Protestocular, hükümetten parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep ediyor.

Gösterilerin Gelişimi

Gürcistan hükümetinin, AB ile katılım müzakerelerini erteleme kararı almasından sonra başlayan eylemler, 14 gündür sürmekte. Tiflis'te her akşam bir araya gelen binlerce kişi, hükümetin bu kararı aleyhine seslerini yükseltiyor.

Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, eylemlerin ilk haftasında gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istiyor. Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatan kalabalık, Gürcistan ve AB bayrakları ile hükümet karşıtı pankartlar taşıyor.

Seçimlerin Yenilenmesi Çağrısı

26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçim sonuçlarını tanımadıklarını belirten bazı göstericiler, hükümete yeni seçim yapma çağrısında bulunuyor. Tiflis'teki eylemlere kamu çalışanları da katılarak yürüyüşlere destek veriyor.

Batum kentindeki gösteriler de devam ediyor ve protestolar geniş bir katılımla sürüyor.

Hükümetin Açıklamaları

Avrupa Parlamentosu, Gürcistan'da yapılan seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunurken, Başbakan İrakli Kobakhidze, bazı Avrupalı siyasetçilerin ülkenin içişlerine karıştığını belirterek hükümetin bu kararı aldığını ifade etti. Kobakhidze, 2030 yılında AB üyeliği hedefinin sürdüğünü vurguladı.

Uluslararası Tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB müzakerelerini durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurdu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da hükümet karşıtı göstericilere destek verdi. Baltık ülkeleri, Gürcistan hükümetinin bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulamayı planlıyor. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı ile hükümet yetkililerine yaptırım uygulanmasını içeren bir kararname imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, süregelen hükümet karşıtı gösterilere daha fazla yaptırım uygulanabileceğini belirtti.