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Ankara'da Türkiye-Afrika İlişkileri Semineri Düzenlendi

Ankara'daki Afrika Kültür Evi'nde, Türkiye-Afrika ilişkilerinin değerlendirildiği bir seminer gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 02:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 02:16
Ankara'da Türkiye-Afrika İlişkileri Semineri Düzenlendi

Ankara'da Türkiye-Afrika İlişkileri Semineri Düzenlendi

Aşkentte, "Türkiye-Afrika İlişkileri" konulu seminer düzenlendi. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkileri ve bu ülkelerdeki rolü üzerine gerçekleştirilen etkinlikte, SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş konuşma yaptı.

Afrika Kültür Evi'nde gerçekleşen seminere, Afrika alanında çalışan araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Program sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam, 2016 yılından beri Afrika ile ilgili etkinlikler düzenlediklerini ve Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilere katkı sağlayacak projeler geliştirdiklerini vurguladı. Sağlam, "Seminerlerimize hem Afrika kıtasından konuklar hem de Türkiye'den Afrika'yı merak eden misafirler katılıyor. Katılımcılar, etkinliklerimizde Afrika'nın kültürel zenginliklerini, dillerini, doğru kanaldan öğrenme fırsatı buluyorlar." ifadelerini kullandı.

Afrika kıtasında 54 ülke bulunduğunu ve 2 binin üzerinde dilin konuşulduğunu belirten Sağlam, "Afrika'nın bu kültürel çeşitliliğini ve dünyaya katkılarını anlatmak istiyoruz. Bu seminerlerin Afrika ile ilişkilerimize olumlu katkı sağladığına inanıyoruz." dedi.

SETA Dış Politika Araştırmacısı Demirtaş, programın amacını genişleterek, Türkiye-Afrika 4. Ortaklık Zirvesi'ne giderken Türkiye-Afrika ilişkilerinin evrimini anlayabilmek ve anlatabilmek olarak ifade etti. Türkiye'nin ve Afrika'nın mevcut ihtiyaçları doğrultusunda bir işbirliği modeli geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Demirtaş, "2026'da düzenlenecek olan Türkiye-Afrika 4. Ortaklık Zirvesi'nde enerji, kalkınma ve güvenlik konularında işbirliklerinin nasıl ilerlemesi gerektiğini ele alıyoruz." şeklinde konuştu.

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