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Gazze'deki İsrail Saldırıları Ekonomiyi Vahim Hale Getirdi

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de işsizlik oranı yüzde 80'e yükseldi; yoksulluk oranı ise ciddi bir kriz yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:50
Gazze'deki İsrail Saldırıları Ekonomiyi Vahim Hale Getirdi

İsrail Saldırıları Gazze'nin Ekonomisini Çökertti

İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırıların ekonomik etkileri, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Filistin Merkezi İstatistik Bürosu (PCBS) tarafından yayımlanan bir raporda detaylandırıldı. Raporda, Gazze'deki işsizlik oranının neredeyse yüzde 80'e yükseldiği ve nüfusun %100'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtildi.

Ekonomik Daralma ve İşsizlik Oranları

Gazze'deki savaşın ardından, ortalama işsizlik oranının geçen yıl %51,1'e çıktığı kaydedildi. Batı Şeria'da ise 2023 yılında işsizlik oranı %12'den %28'e yükselmiştir. Raporda, "Batı Şeria'da işsizlik oranı Ekim 2023'ten Eylül 2024'e kadar ortalama %34,9 iken, Gazze'de bu oran sarsıcı bir düzeyde %79,7'ye çıktı," ifadesi kullanıldı.

Yoksulluk ve Ekonomik Kriz

Raporda, işgal altındaki Filistin topraklarında gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) geçtiğimiz yıl ortalama %32,2 oranında düştüğü vurgulanmış, Gazze'de ise bu düşüş %84,7'ye ulaştığı ifade edilmiştir. Raporda, bu durumun, geçmişten günümüze benzeri görülmemiş bir daralma olduğu belirtilmiştir. 2001'deki İkinci İntifada sırasında GSYH sadece %14,9 oranında azalmıştı.

Gelecek Nesiller Üzerindeki Etkisi

ILO Arap Ülkeler Bölge Direktörü Ruba Jaradat, raporda savaşın yol açtığı kayıpların ve insani koşulların ötesinde geniş çaplı ekonomik etkilerin olduğuna dikkat çekmiştir. Jaradat, "(Savaş) Gazze'nin sosyo-ekonomik yapısını değiştirdi ve Batı Şeria'nın ekonomisine de büyük zarar verdi. Bu etkiler, gelecek nesiller boyunca hissedilecek," dedi.

Sonuç olarak, Gazze'deki savaşın yıkıcı etkileri sadece mevcut durumu değil, aynı zamanda geleceği de tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır.

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