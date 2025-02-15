Gazze'deki İsrailli Askerin Annesi: Anlaşma Kırılgan

Gazze'deki Esir Annesinden Kritik Açıklamalar

Gazze Şeridi'nde esir olarak bulunan İsrailli asker Matan Angrest'in annesi Anat Angrest, esir takası anlaşmasının Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin "siyasi sebeplerle oyalanması" sebebiyle "kırılgan" olduğunu ifade etti.

Hamas'tan Gelen Bilgiler

Hamas tarafından 7 Ekim 2023 tarihinde bir tankın içinden esir alınan Matan'ın annesi Angrest, İsrailli Haaretz gazetesine verdiği demeçte, son dönemde serbest bırakılan bir esirden aldıkları bilgileri paylaştı. Angrest, bu esirin, oğlunun Gazze'de hâlâ hayatta olduğuna dair bir işaret verdiğini belirtti.

Angrest, serbest bırakılan esirin, "oğlunun yaralı olduğu, kendisine baktığı ve çok zor şartlarda hayatta kalmaya çalıştığı" yönünde bilgi ulaştığını söyledi. Ayrıca, İsrail yönetimine, anlaşmanın devamını sağlamak için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Eleştiriler ve Beklentiler

Anat Angrest, "anlaşmanın İsrail hükümeti nedeniyle kırılgan olduğunu, ancak Hamas'ın gerçekten bu anlaşmayı sürdürmek ve hatta aşamalarını kısaltmak istediğini" vurguladı. Siyasi nedenlerle zaman cetvelini uzatmaya karar veren tarafın İsrail olduğunu ifade eden Angrest, mevcut durumu eleştirdi.

Oğlu Matan'ın yaralı olmasına rağmen esir takası anlaşması kapsamında, adının İsrail'in insani durum listesinden çıkarıldığını dile getiren Angrest, Netanyahu yönetiminin insani gerekçelerle esirlerin serbest bırakılmasına öncelik vereceği konusundaki güvencelerine rağmen, Matan'ın serbest bırakılmasının anlaşmanın ikinci aşamasına ertelendiğini aktardı.

Angrest, "Sonuçta sözünü yerine getirmedi ve oğlum Matan'ın tahliyesi ikinci aşamaya ertelendi." diye konuşarak, sorumlulara çağrıda bulundu.