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Gazze'deki Okula Düzenlenen İsrail Saldırısında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:40
Gazze'deki Okula Düzenlenen İsrail Saldırısında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Okula Saldırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 2'si çocuk olmak üzere toplamda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yer alan Delal el-Mağribi okulunu hedef aldığı belirtildi. Saldırı sonrasında okul tamamen yerle bir olmuş durumda.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Sivil Savunma ekipleri okulun enkazında arama kurtarma çalışmalarına hızla devam ediyor. Ne yazık ki, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

İsrail'in Saldırılarına Dair Veriler

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda özellikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere birçok sivilin hayatını kaybettiği bildirilmekte. Resmi veriler, 39 bin 480 Filistinlinin öldüğünü, 91 bin 128 kişinin ise yaralandığını gösteriyor.

Altyapı Tahribatı Üzerine

Saldırılar neticesinde halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Enkaz altında binlerce ölü olduğu tahmin edilmektedir.

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