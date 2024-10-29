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Gazze'deki Sağlık Krizi Derinleşiyor

Kemal Advan Hastanesi Başhekimi, Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaralıların hastaneye ulaşmadan yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:54
Gazze'deki Sağlık Krizi Derinleşiyor

Gazze'de Sağlık Sistemi Çöküyor

İsrail işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde, bölgedeki sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda. Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Husam Ebu Safiyye, yaşanan zorlukları paylaşarak, yaralıların hastaneye ulaşmadan hayatlarını kaybettiğini ifade etti. Ebu Safiyye, tüm dünyanın İsrail'e baskı yaparak, acil tıbbi malzeme ve uzman sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Ambulans ve Tıbbi Yardım Yok

Başhekim Ebu Safiyye, İsrail ordusunun pek çok ambulansı hizmet dışı bıraktığını, Gazze’nin kuzeyinde ambulans bulunmadığını söyledi. Yaralıların kendi kendilerine veya vatandaşların yardımıyla hastaneye gitmek zorunda kaldığını belirten Ebu Safiyye, "Birçok yaralı, yolda kan kaybından yaşamını yitiriyor," dedi.

Hastane Durumu Kritik

Kemal Advan Hastanesi'nde yalnızca bir doktorun kaldığını ve bunun cerrahi müdahale yapacak durumda olmadığını kaydeden Ebu Safiyye, "Yaralılar, hastaneye ulaştırılmadıkları için sokaklarda ölüyorlar," şeklinde konuştu.

İsrail'in Taktikleri

İsrail ordusu, bölgedeki sivil halkı hedef alarak, acil yardım çağrılarına kulak kapatmaya devam ediyor. 7 Ekim’den beri süren saldırılarda, kadın, çocuk ve yaşlılar da dahil olmak üzere on binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Bölgedeki temel ihtiyaçlar, özellikle gıda ve temiz su, büyük oranda karşılanamıyor. Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi, bu krizi daha da derinleştiriyor. Gazze’nin kuzeyine yönelik saldırılar, uluslararası toplumun dikkatini yeniden bölgeye çekme ihtiyacını doğuruyor.

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