Gazze'deki Saldırılarda 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

Göçe Zorlayan Bildiriler

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesine havadan bildirimler gönderdi. Bu bildirimlerde, Filistinlilerden "bölgeyi terk ederek Gazze'nin güneyine gitmeleri" istendi. Ayrıca, bu bildirilerin atılması ile birlikte topçu ateşinin açılması aynı anda gerçekleşti.

Olayla ilgili daha fazla gelişme beklenirken, bölgedeki gerginliğin ne yönde ilerleyeceği bilinmiyor.