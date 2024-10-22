Gazze'deki Saldırılarda 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Acı Verici Olaylar
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar sonucunda 20 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu olaylar, Meşru Beyt Lahiya bölgesi ile Cibaliya Mülteci Kampı'nda meydana geldi.
Yaralar Açmaya Devam Ediyor
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Meşru Beyt Lahiya bölgesinde gerçekleşen topçu saldırısı sonucunda 12 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı da bulundu. Ayrıca, Cibaliya Mülteci Kampı Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesine havadan bildirimler gönderdi. Bu bildirimlerde, Filistinlilerden "bölgeyi terk ederek Gazze'nin güneyine gitmeleri" istendi. Ayrıca, bu bildirilerin atılması ile birlikte topçu ateşinin açılması aynı anda gerçekleşti. Olayla ilgili daha fazla gelişme beklenirken, bölgedeki gerginliğin ne yönde ilerleyeceği bilinmiyor.
Göçe Zorlayan Bildiriler
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesine havadan bildirimler gönderdi. Bu bildirimlerde, Filistinlilerden "bölgeyi terk ederek Gazze'nin güneyine gitmeleri" istendi. Ayrıca, bu bildirilerin atılması ile birlikte topçu ateşinin açılması aynı anda gerçekleşti.
Olayla ilgili daha fazla gelişme beklenirken, bölgedeki gerginliğin ne yönde ilerleyeceği bilinmiyor.