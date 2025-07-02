Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü'nden Alarm: 'Hastaneler Mezarlıklara Dönüşebilir'

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, kritik bir uyarıda bulunarak, hastanelerin yakıt eksikliği nedeniyle kısa süre içinde mezarlıklara dönüşebileceğini belirtti.

Ebu Silmiyye, İsrail ablukası altında hastanelerin jeneratörlerini çalıştırmak için günlük 1500 ila 1700 litre yakıta ihtiyaç duyduğunu kaydedip, ellerindeki yakıtın yalnızca bin litreyi geçmediğini ve bunun birkaç saat yeteceğini ifade etti. "Elektrik olmadan hastaneler çalışamayacak. Jeneratörler durduğu anda gerçek bir felaketle karşı karşıya kalacağız," dedi.

Hastane Müdürü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile görüştüklerini ve durumun hastanelerin tamamen çökmesine yol açabilecek kadar ciddi olduğunu aktararak, diyaliz ünitesinin elektriğini kesmek zorunda kaldıklarını belirtti. "Bu durum 350'den fazla hastanın sıkıntı çekmesine neden oldu," şeklinde açıklama yaptı.

Ebu Silmiyye, hastanenin toplam kapasitesinin yalnızca yüzde 25 ile çalışabildiğini belirtirken, yaralı sayısındaki artış nedeniyle ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri konusunda da ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Kritik anlar yaşandığını vurgulayan Ebu Silmiyye, yakıt tedarik edilemezse, yoğun bakımda yatan 13 hasta ve acil ameliyat gerektiren yaralılar için ölüm tehlikesinin doğabileceğini ifade etti.

Artan yaralı sayısıyla birlikte kan eksikliği krizi de derinleşiyor. Ebu Silmiyye, geçen ay 10 bin ünite kana ihtiyaç duyduklarını belirtti. "Gazze'de her 10 kişiden 9'u yetersiz beslenme sorunu yaşıyor ve kan bağışında bulunamıyor," dedi.

Sonuç olarak, Ebu Silmiyye, savaşın sona ermesi ve sınır kapılarının açılarak ilaç ve ekipmanın bölgeye girmesine izin verilmesi gerektiğini savundu, bunu acil bir insani gereklilik olarak nitelendirdi.

Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde yakıt sıkıntısı nedeniyle böbrek hastalıkları bölümü hizmet dışı kaldı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve sınır kapılarını kapatması sonucu, yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nin böbrek hastalıkları bölümü hizmet veremez duruma geldi.

Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde yakıt sıkıntısı nedeniyle böbrek hastalıkları bölümü hizmet dışı kaldı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve sınır kapılarını kapatması sonucu, yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nin böbrek hastalıkları bölümü hizmet veremez duruma geldi.