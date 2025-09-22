Gazze'deki Soykırıma Rağmen Yahudi İş İnsanları İsrail'e Yatırım ve Destek Veriyor

Gazze'deki soykırıma rağmen Yahudi iş insanlarının İsrail'e desteği sürüyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırıma rağmen, dünyaca ünlü birçok Yahudi iş insanının İsrail'e yatırım ve maddi desteğini sürdürdüğü bildirildi. Konuya ilişkin ayrıntılar Jerusalem Post gazetesinin yayımladığı liste ve haberlerle gündeme geldi.

"50 Etkili Yahudi 2025" listesi ve öne çıkan isimler

Jerusalem Post, iş, siyaset ve medya dünyasından isimleri bir araya getiren "50 Etkili Yahudi 2025" listesini yayımladı. Listenin ilk sırasında San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın CEO'su Sam Altman yer alıyor.

Listede ayrıca Mark Zuckerberg, Jan Koum, Oracle'ın kurucusu ve patronu Larry Ellion ile Dell'in kurucusu ve patronu Michael Dell gibi isimler bulunuyor.

Siyaset dünyasından isimler ve arabuluculuk görevleri

Siyaset sahnesinden de birçok isim listede yer aldı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ile birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff de listede yer alan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Witkoff'un, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve geçici ateşkes müzakerelerini yürüttüğü; ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde de aktif rol oynadığı belirtildi.

Bağışlar, projeler ve şirket yatırımları

Jerusalem Post'un haberine göre bazı iş insanları doğrudan bağış ve projelerle İsrail'e destek veriyor. Haberde Michael Dell ve eşinin, 7 Ekim'den sonra kurdukları vakıf aracılığıyla İsrail'de ve yurt dışında 17 projeye 15 milyon dolar bağış yaptığı ifade edildi.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellion'un, İsrail askerlerine yardım amacıyla kurulan "İsrail Ordusu Dostları" isimli vakfa ve Gazze Şeridi sınırında yer alan Sderot kentine önemli bağışlar yaptığı kaydedildi.

Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce'un CEO'su Marc Benioff da İsrail'e destek veren iş insanları arasında gösterildi. Salesforce'un bazı yeni girişimleri satın alarak İsrail'deki yatırımlarını artırmaya devam ettiği belirtildi.

Ayrıca eski New York Valisi ve Bloomberg Üst Yöneticisi Michael Bloomberg'in son birkaç yılda İsrail ile ilgili meselelerde 100 milyon dolar bağışta bulunduğuna işaret edildi.

Jerusalem Post'un değerlendirmesi, küresel iş dünyasından bazı etkili Yahudi isimlerin, Gazze'deki insani krize rağmen ekonomik ve siyasi desteklerini sürdürdüğünü gösteriyor.