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Gazze'deki Üzücü Olay: Beyt Lahiya'da 77 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin Beyt Lahiya bölgesinde yaptığı saldırıda can kaybı 77'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:18
Gazze'deki Üzücü Olay: Beyt Lahiya'da 77 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı

Gazze'nin kuzey bölgesinde bulunan Beyt Lahiya'da, İsrail ordusunun hedef aldığı 5 katlı bir binada meydana gelen saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

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