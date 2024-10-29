Gazze'deki Üzücü Olay: Beyt Lahiya'da 77 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı
Gazze'nin kuzey bölgesinde bulunan Beyt Lahiya'da, İsrail ordusunun hedef aldığı 5 katlı bir binada meydana gelen saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.
Gazze'nin kuzey bölgesinde bulunan Beyt Lahiya'da, İsrail ordusunun hedef aldığı 5 katlı bir binada meydana gelen saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.
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