Gazze'den uyarı: İsrail, insani yardımların yüzde 15'inden azına izin veriyor

Gazze hükümeti, İsrail'in yardımları kısıtlayarak son üç günde 1800 kamyondan yalnızca 250'sinin; son 25 günde ise 18 binden sadece 2 bin 187 kamyonun girişine izin verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:27
Gazze hükümetinden Medya Ofisi açıklaması

Gazze hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne ihtiyaç duyulan insani yardımların büyük oranda engellendiği bildirildi.

Açıklamada, son üç günde kente beklenen 1800 yardım kamyonundan yalnızca 250'sinin giriş yaptığı ifade edildi.

Kamyonların güvenliğine ilişkin sıkıntılara dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkının direncini baltalamayı amaçlayan 'açlık ve kaos yaratma' politikası çerçevesinde ortaya çıkan güvenlik kaosu sırasında yardım kamyonlarının yağmalanıp çalındığı kaydedildi.

Hükümet açıklamasında, ihtiyaç duyulan miktarın yüzde 15'inden daha azının girişine izin verildiği ve fazlasının engellendiği; ayrıca giren kamyonların güvenliğinin sağlanmasının da engellendiği vurgulandı.

Son 25 gün içinde yalnızca 2 bin 187 kamyonun giriş yaptığı, oysa kente 18 bin yardım kamyonunun kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in insani kurumların çalışmalarını çeşitli şekillerde baltaladığına dikkat çekildi.

Metinde, İsrail işgal güçlerinin yaklaşık 6 aydır sınır kapılarını tümüyle kapattığı ve Gazze Şeridi'ne tam abluka uyguladığı; kente 430 çeşit temel gıda maddesinin girişine engel olduğu kaydedildi.

Girişine engel olunan temel gıda maddeleri arasında yumurta, kırmızı et, beyaz et, balık, peynir, süt ürünleri, meyve, sebze, gıda takviyeleri yer aldığı belirtildi.

Yaklaşık 2 milyon 400 bin kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde en alt seviyeden ihtiyaçların karşılanabilmesi için günlük olarak kente 600'den fazla yardım kamyonu girişi olması gerektiği vurgulandı.

Gazze hükümetinin yazılı açıklaması, 27 Temmuz ile 20 Ağustos arasında günlere göre kente giriş yapan yardım kamyonlarının sayılarını da içeriyor.

