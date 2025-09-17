Gazze Esirleri İçin Protesto: Netanyahu'nun Evi Önünde Esir Takası Talebi

Gazze'de tutulan esir yakınları ve aktivistler, Batı Kudüs'te Netanyahu'nun evinin önünde Hamas ile esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 23:56
Gazze Esirleri İçin Protesto: Netanyahu'nun Evi Önünde Esir Takası Talebi

Gazze Esirleri İçin Protesto: Netanyahu'nun Evi Önünde Esir Takası Talebi

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve aktivistler, Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde toplanarak, Hamas ile esir takası anlaşması yapılmasını talep etti.

Gösterinin ayrıntıları

Haaretz'in haberine göre, gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı. Eylemciler, Gazze Şeridi'nden yakınlarının serbest bırakılması talebiyle Netanyahu'yu doğrudan muhatap aldı.

Michael Iloz, Gazze'de ölen İsrailli esirin babası, konuşmasında Netanyahu ve eşi Sara'ya yönelik sert ifadeler kullandı: 'Nereye giderseniz gidin, sizi takip edeceğim. Siz yalancılarsınız.'

Iloz, 'Siz ikiniz, insanları umursamıyorsunuz, oğlumun Gazze'de çürümesini umursamıyorsunuz, onu orada esaret altında ölüme terk etmeyi umursamıyorsunuz' dedi ve Sara Netanyahu'ya 'Sara, aşağı in, bize geceleri nasıl uyuduğunu anlat. İki yıldır uyumuyorum. Bu ses seni rahatsız ediyor mu? Biz burada kalacağız. Çocuklarımız dönene kadar bizi duyacak, görecek ve hissedeceksin.' diye seslendi.

Ofer, esir Rom Breslavski'nin babası, yaklaşık bir buçuk ay önce Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek Başbakana hitaben 'Orada ölmekte olan oğlumu getireceğinize söz verdiniz. Ama tam tersini yaptınız; dönüşünü engellemek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Biz yakınınızdayız. Endişelenmeyin, sizi bırakmayacağız. Şimdi değil ve asla bırakmayacağız. Elleriniz kanlı.' dedi.

Anat Engerst, esir Matan'ın annesi, Sara Netanyahu'ya 'Ben tam evinizin altındayım ve geceyi burada, sokakta geçirebilirim' diye seslendi. Engerst, 'İkimiz de birer anne olarak, yanıma gel ve biraz insanlık göster. Sizin, eşiniz üzerinde sevdiklerimizi eve getirmemize yardımcı olabilecek bir etkinizin olduğuna inanıyorum. Buradayım, cevabınızı bekliyorum.' ifadelerini kullandı.

Yehai Yehud, serbest bırakılan Arbel Yehud'un babası, Netanyahu'ya 'Senin son gününe kadar, kızım Arbel'in esaret altında geçirdiği her gün için seni rahatsız edeceğim ve bunu sana hatırlatacağım' diye seslendi ve 'Her şey senin elinde. Bibi, onların hâlâ orada olmasının sorumlusu sensin. Onları silahlı kişilerin eline ve ordu operasyonları sonucunda ölüm tehlikesine tek başına sen atıyorsun. Savaşta ölecek askerlerin kanı senin ellerinde olacak ve senin yüzünden tüm bir ülke travma sonrası stres bozukluğu yaşayacak.' diye ekledi.

Yetkililer Gazze Şeridi'nde 48 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 20'sinin sağ olduğu düşünüldüğünü belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
2
MSGSÜ'nün “Akademi Zamanı” Sergisi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde
3
Bolu'da 'Terörsüz Türkiye' Buluşması: MHP Heyeti STK'larla Bir Araya Geldi
4
Gündem Özeti 18 Eylül 2025: TBMM, Kırgızistan Temasları ve TEKNOFEST
5
Powell: 50 baz puan indirim için "yaygın destek" yok — Fed 25 baz puan düşürdü
6
Tunceli Nazımiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa