Gazze Esirleri İçin Protesto: Netanyahu'nun Evi Önünde Esir Takası Talebi

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve aktivistler, Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde toplanarak, Hamas ile esir takası anlaşması yapılmasını talep etti.

Gösterinin ayrıntıları

Haaretz'in haberine göre, gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı. Eylemciler, Gazze Şeridi'nden yakınlarının serbest bırakılması talebiyle Netanyahu'yu doğrudan muhatap aldı.

Michael Iloz, Gazze'de ölen İsrailli esirin babası, konuşmasında Netanyahu ve eşi Sara'ya yönelik sert ifadeler kullandı: 'Nereye giderseniz gidin, sizi takip edeceğim. Siz yalancılarsınız.'

Iloz, 'Siz ikiniz, insanları umursamıyorsunuz, oğlumun Gazze'de çürümesini umursamıyorsunuz, onu orada esaret altında ölüme terk etmeyi umursamıyorsunuz' dedi ve Sara Netanyahu'ya 'Sara, aşağı in, bize geceleri nasıl uyuduğunu anlat. İki yıldır uyumuyorum. Bu ses seni rahatsız ediyor mu? Biz burada kalacağız. Çocuklarımız dönene kadar bizi duyacak, görecek ve hissedeceksin.' diye seslendi.

Ofer, esir Rom Breslavski'nin babası, yaklaşık bir buçuk ay önce Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek Başbakana hitaben 'Orada ölmekte olan oğlumu getireceğinize söz verdiniz. Ama tam tersini yaptınız; dönüşünü engellemek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Biz yakınınızdayız. Endişelenmeyin, sizi bırakmayacağız. Şimdi değil ve asla bırakmayacağız. Elleriniz kanlı.' dedi.

Anat Engerst, esir Matan'ın annesi, Sara Netanyahu'ya 'Ben tam evinizin altındayım ve geceyi burada, sokakta geçirebilirim' diye seslendi. Engerst, 'İkimiz de birer anne olarak, yanıma gel ve biraz insanlık göster. Sizin, eşiniz üzerinde sevdiklerimizi eve getirmemize yardımcı olabilecek bir etkinizin olduğuna inanıyorum. Buradayım, cevabınızı bekliyorum.' ifadelerini kullandı.

Yehai Yehud, serbest bırakılan Arbel Yehud'un babası, Netanyahu'ya 'Senin son gününe kadar, kızım Arbel'in esaret altında geçirdiği her gün için seni rahatsız edeceğim ve bunu sana hatırlatacağım' diye seslendi ve 'Her şey senin elinde. Bibi, onların hâlâ orada olmasının sorumlusu sensin. Onları silahlı kişilerin eline ve ordu operasyonları sonucunda ölüm tehlikesine tek başına sen atıyorsun. Savaşta ölecek askerlerin kanı senin ellerinde olacak ve senin yüzünden tüm bir ülke travma sonrası stres bozukluğu yaşayacak.' diye ekledi.

Yetkililer Gazze Şeridi'nde 48 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 20'sinin sağ olduğu düşünüldüğünü belirtiyor.