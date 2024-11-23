Gazze Hastanesi Müdürü'nden Uluslararası Topluma Acil Müdahale Çağrısı

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, hastanenin maruz kaldığı saldırılar sonrası uluslararası topluma 'acil müdahale' çağrısında bulundu.

Ebu Safiyye, basın açıklamasında, İsrail ordusunun hastanenin acil servisi ve girişini birden fazla kez hedef alması sonucu aralarında doktor, hemşire ve idari personelin de bulunduğu 12 kişinin yaralandığını bildirdi. Bu saldırılar sonucunda hastane avluları, elektrik jeneratörleri bombalanırken, oksijen ve su sisteminde de tahribat meydana geldiğini ifade etti.

Ebu Safiyye'nin çağrısında, 'Uluslararası toplumu acilen müdahale etmeye ve cerrahi heyetler, tıbbi malzemeler ve ambulanslar tedarik etmeye çağırıyoruz' dedi. Ayrıca, '(Gazze'nin) kuzey bölgesindeki sağlık sistemimiz ve personelimiz için uluslararası koruma talep ediyoruz' şeklinde devam etti. Bu destek ile sınırlı kaynaklarla bile insani hizmetlere ihtiyaç duyan hastaların hayatlarını kurtarma çabasını sürdürebileceklerini vurguladı.

Ebu Safiyye, şu an hastanede 86 hastanın bulunduğunu belirterek, hastanenin çocuk servisine yetersiz beslenme vakalarının gelmeye başladığını da sözlerine ekledi.

Son olarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği son saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 5 Ekim'den bu yana bölgeye yönelik yoğun saldırılar devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.