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Gazze Hükümeti, İsrail'in Gazetecilere Yönelik İtirazlarını Reddetti

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun 6 gazeteciyi Hamas ve İslami Cihad üyesi olarak suçlamasını yalanladı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 05:52
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 05:52
Gazze Hükümeti, İsrail'in Gazetecilere Yönelik İtirazlarını Reddetti

Gazze Hükümeti’nin Açıklaması

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun, 6 gazetecinin Hamas ve İslami Cihad ile bağlantılı olduğuna dair iddialarını kesin bir dille yalanladı. Hükümetin medya ofisi, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin açıklamalarına yanıt vererek, bu iddiaların gerçekle bağdaşmadığını vurguladı.

İddiaların Yanlışlığı

Açıklamada, "İsrail ordusunun, gazetecilik pratiğini hedef alan yanlış ve yanıltıcı bilgi yayma çabası, tamamen ahlaki bir suikast düzenleme girişimidir" ifadesi yer aldı. Hükümet, İsrail'in bu tür kışkırtmalarla, gerçekleri aktaran gazetecilere karşı bir savaş yürüttüğünü öne sürdü.

Gazeteci Koruma Çağrısı

Medya ofisi, gazetecilere yönelik suçlamaların, sivillere ve özel olarak da çocuklar ile kadınlara karşı işlenen suçları meşrulaştırma amacını taşıdığını belirtti. Bu kapsamda, gazeteci birlikleri, federasyonlar ve uluslararası basın kuruluşlarının, gazetecilere yönelik işlenen suçları kınamasını ve gazetcilerin korunmasına yönelik adımlar atmasını istedi.

Yanlış Bilgi ve Kandırmaca

Açıklamada, İsrail ordusunun, 2018’de gerçekleşen Geri Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşleri sırasında yaralanan kişilere ait listeleri, Filistin direnişinin belgeleri olarak sunduğu ve bunun yanıltıcı bir bilgi sağlama girişimi olduğu ifade edildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin, tedavi için ayrılan ödenekten yararlandığı belirtildi.

Uluslararası Topluma Uyarı

İlgili hükümet, gazetecilere yönelik suikast girişimlerinden İsrail ve Amerikan yönetimlerinin sorumlu tutulduğunu belirterek, uluslararası toplumu bu tür tehditlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

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