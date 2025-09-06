Gazze Hükümeti İsrail'in 'Hamas Askeri Faaliyetleri' İddialarını Yalanladı

Resmi açıklama: İddialar asılsız, siviller hedef alınıyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Tel Aviv'in Gazze Şehri'nde hedef aldığı konut kulelerinde Hamas'ın askeri faaliyetleri olduğuna dair iddiaları asılsız bulduğunu açıkladı.

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İşgalci İsrail ordusunun, Gazze şehrinde 51 bin 544 bina, daire ve konutu kapsayan konut kulelerini ve binaları hedef alarak işlediği suçu en sert şekilde kınıyoruz ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in bu saldırıları meşrulaştırmak için yayılan iddiaların tamamen reddedildiği belirtilerek, 'İsrail, bu kulelerin içinde askeri faaliyetler veya terörist altyapı olduğu yönünde asılsız iddialarda bulunuyor' denildi.

Ofis, kule sakinlerinin ifadelerine dayanarak bu yapıların gözetim altında olduğunu ve sadece sivillerin girişine izin verildiğini; direnişin bu konut kulelerinde hiçbir faaliyet yürütmediğini, kulelerde hiçbir ekipman, silah veya tahkimat bulunmadığını ve tüm katların açıkta ve görünür olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in yaydığı iddiaların, sivilleri ve altyapıyı hedef almaya, halkı terörize etmeye ve kaçmaya zorlamaya yönelik sistematik bir aldatma politikasının parçası olduğu savunuldu. Bu eylemlerin uluslararası insancıl hukuk, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü uyarınca insanlığa karşı suç teşkil eden sistematik zorla yerinden etme suçu oluşturduğu ifade edildi.

Hükümet, İsrail'in sivul kayıplarını en aza indirme iddialarına karşılık sahadaki gerçeklerin konut kulelerine yönelik hava saldırılarında doğrudan sivil binaların ve yerinden edilmiş insanlarla dolu çadır alanlarının hedef alındığını ortaya koyduğunu belirtti ve bu saldırıların uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali ve 'tam teşekküllü bir savaş suçu' olduğunu vurguladı.

Metinde uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve uluslararası insan hakları örgütlerine çağrı yapılarak, bu açık suçu kınamaları, acilen uluslararası bir soruşturma başlatmaları, İsrail liderlerini ve askeri komutanlarını suçlarından dolayı hesaba çekmeleri ve sivillerin ile altyapının hedef alınmasını durdurmaları talep edildi.

İsrail ordusu, hedef aldığı kulelerin Hamas tarafından komuta, gözetleme ve keskin nişancı merkezleri olarak kullanıldığını iddia ederken, Hamas bu iddiayı reddediyor.

Operasyon kapsamında İsrail ordusu, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva semtinde Filistinlilerin kaldığı çok katlı bir binayı daha yerle bir etti. Ordu önceki gün de Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu 'Müşteha' isimli çok katlı binayı hedef almıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise saldırıdan önce Gazze kentinde 'cehennemin kapıları açıldı' diyerek kentin işgali için saldırıların şiddetlendirileceği tehdidinde bulunmuştu. İsrail ordusu ayrıca işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.