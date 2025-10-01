Gazze Hükümeti: İsrail'in Raşid Caddesi Kapatması 'Soykırım' Kapsamında Keyfi Uygulama

Gazze hükümeti, İsrail'in Raşid Caddesi'ni kapatmasını 'soykırım politikaları çerçevesinde keyfi uygulama' olarak nitelendirip uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Medya Ofisi açıklaması ve uluslararası çağrı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sahildeki Raşid Caddesi'ni kapatmasının, sivillerin en yoğun kullandığı yollardan biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin daha önce Gazze Şeridi'nin doğusundaki Salahaddin Caddesi'ni kapattıktan sonra Filistinlilerin özellikle kentin kuzeyini güneyine bağlayan Raşid Caddesi'ni kullanmaya başladığı hatırlatıldı.

Kararın en sert ifadelerle kınandığı metinde, "Bu keyfi uygulama, işgalcilerin halkımıza uyguladığı baskı, kuşatma ve soykırım politikasının çerçevesi içerisinde yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, caddenin kapatılma kararından doğacak sonuçlardan sorumluluğun İsrail ve ABD yönetimlerinde olduğu kaydedildi ve Birleşmiş Milletler ile uluslararası topluma, sivillerin kentte güvenli ve özgür dolaşımının sağlanması ve insancıl hukuka karşı ağır ihlallerin durdurulması için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün Raşid Caddesi'nin saat 12.00 itibarıyla güneyden gelenlere kapatılacağını duyurmuştu.

Ancak Medya Ofisi, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyine geçiş için "güvenli" olduğunu iddia ettiği bu cadde üzerinde de yerinden edilen Filistinlileri hedef aldığı uyarısında bulundu.

