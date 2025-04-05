Gazze Hükümeti: İsrail'in Refah'ta Sağlık Görevlilerine Vahşice İnfaz Ettiği Belgelendi

Gazze Hükümeti'nden Şok Açıklama

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Tel es-Sultan bölgesine 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda, sağlık ve sivil savunma çalışanları için "vahşi ve eşi benzeri görülmemiş" bir infaz gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ambulans ve İtfaiye Aracına Ateş Açıldı

Hükümetin Medya Ofisi, yardıma giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını taşıyan ambulans ve bir itfaiye aracına doğrudan ateş açıldığını gösteren görüntülerin basına yansımasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İşgalci İsrail’in kara lekelerle dolu siciline yeni bir suç daha eklendi. Video kaydı, ordunun sağlık ve sivil savunma ekiplerini soğukkanlı bir şekilde ve kasıtlı olarak infaz ettiğini belgeledi.” ifadelerine yer verildi.

Tuhaf İddiaların Çürütülmesi

Açıklamada, video kaydının, sağlık görevlilerinin toplu mezara gömüldüğü sırada bir cep telefonundan alındığı hatırlatıldı. Görüntülerin, İsrail askerlerinin "şüpheli yaklaşım" iddialarını çürüttüğü vurgulandı. “Karşımızda kasıtlı olarak gerçekleştirilen bir savaş suçu bulunmaktadır,” ifadesi yer alırken, tıbbi ekiplerin hedef alınmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

Uluslararası Toplumdan Tepki Çağrısı

Açıklamada, uluslararası topluma, özellikle ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’ya, Gazze’deki katliama karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı. “İşgalci İsrail'in bu korkunç suçu tüm insanlık adına şiddetle kınanmalıdır.” denildi.

Sağlık Çalışanlarının Toplu Mezarda Bulunması

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Jonathan Whittall, 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının gömüldüğü toplu mezarın başında yaptığı açıklamada, “Onlar hayat kurtarmak için buradaydılar. Bunun yerine toplu bir mezara gömüldüler.” ifadelerini kullandı. 30 Mart'ta yapılan araştırmalar sonucu, gömülenlerin arasında 8 Filistin Kızılayı, 6 Filistin Sivil Savunma Teşkilatı ve 1 Birleşmiş Milletler personelinin bulunduğu duyuruldu.

İsrail Yönetiminin Yalanları

Uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandıran olayla ilgili olarak, İsrail Savunma Bakanı Gideon Saar, ordunun “rastgele bir ambulansı hedef almadığını” iddia etti. Ancak bu açıklamalar, medyada yer alan görüntülerle çelişiyor. İsrail Ordusu, yapılan saldırılarda sağlık ve sivil savunma personelinin hedef alındığını inkar eden bir tutum sergilemeye devam ediyor.

Zorunlu Bağımsız Soruşturma Talebi

Açıklamada, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının infazı ile ilgili acil ve bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması ve bunun sonuçlarının uluslararası mahkemelere taşınması gerektiğine vurgu yapıldı. “Suçluların cezalandırılması sağlanmalıdır,” denildi.

Gazze'deki tüm insani ekiplerin korunması ve olayların araştırılması amacıyla bölgelerde komitelerin görevlendirilmesi gerektiği ifade edildi.