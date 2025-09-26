Gazze Hükümeti: Netanyahu'nun BM Konuşması Yalanlarla Gerçeği Değiştiremez

Gazze Hükümeti'nden Sert Tepki

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasını değerlendirdi. Açıklamada, konuşmanın daha başlamadan salondaki pek çok kişi tarafından protesto edildiği ve içeriğinin "yalan ve bariz çelişkiler" içerdiği vurgulandı.

Açıklamada Sıralanan 8 'Yalan'

Birinci iddia: Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirleri unutmadıklarını söyledi. Ancak açıklama, sahadaki gerçeklerin İsrail hükümetinin amacının "öldürmek, soykırım, yıkım ve zorla göç" olduğunu ve bu süreçte esirlerin hayatının hiçe sayıldığını kanıtladığını belirtti.

İkinci iddia: Netanyahu, 7 Ekim'den sonra birçok liderin İsrail'i desteklediğini iddia etti ve bu desteğin sonra azaldığını kabul etti. Gazze Hükümeti, dünyadaki ezici çoğunluğun soykırım suçunu desteklemediğini, aksine İsrail anlatılarının uydurma olduğunun ortaya çıkmasıyla Filistin halkının haklarının daha fazla tanınır hale geldiğini kaydetti.

Üçüncü iddia: Netanyahu, liderlerin 'aşırı İslamcıların baskısına' boyun eğdiğini öne sürdü. Açıklamaya göre gerçek olan, uluslararası kamuoyunun İsrail'in yıllardır süregelen aldatmacasını görmesi ve Filistin halkının haklarını tanıyarak tarihi hataları düzeltmeye başlamasıdır.

Dördüncü iddia: Netanyahu, Gazze dahil 'yedi cephede' sürdükleri bir savaştan ve bunun 'terörizme' karşı mücadele olduğundan söz etti. Gazze Hükümeti bunun aksine bunun sivillere yönelik bir savaş olduğunu, uluslararası kurumların öldürülen Filistinlilerin yüzde 94'ünün sivil olduğunu ve bunların 30 binden fazlasının çocuk ve kadın olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Beşinci iddia: Netanyahu, Gazze kenti sakinlerinin yerlerinden ayrılmasına direniş güçlerinin engel olduğunu iddia etti. Açıklama, bu iddianın Netanyahu'nun aynı konuşmada söylediği 700 bin kişinin kentten göç ettiği yönündeki sözleriyle çeliştiğini vurguladı.

Altıncı iddia: Netanyahu, soykırım yapmaya çalışmadıklarını ileri sürdü. Gazze Hükümeti ise sahadaki gerçeklerin; sivil yerleşim bölgelerine 200 bin tondan fazla patlayıcı kullanıldığını, 20 bini çocuk, 10 bin 500'ü kadın olmak üzere 64 bini aşkın kişinin katledildiğini ve binlerce ailenin nüfus kaydından silindiğini gösterdiğini belirtti.

Yedinci iddia: Netanyahu, İsrail'in insani yardım sunduğunu, direniş güçlerinin ise bunları çaldığını iddia etti. Açıklama, Netanyahu'nun daha sonra bazı gruplara silah ve lojistik destek sağlandığını itiraf ettiğini, bu politikanın sonucu olarak 147'si çocuk olmak üzere yüzlerce kişinin açlıktan öldüğünü ve binlerce kişinin 'sözde insani yardımların dağıtıldığı' ölüm tuzaklarında öldürüldüğünü, yaralandığını ya da kaçırıldığını kaydetti.

Sekizinci iddia: Netanyahu, Filistin devletini yeni ülkelerin tanımasının 'Yahudilerin öldürülmesini teşvik ettiğini' iddia etti. Gazze Hükümeti, bunun uluslararası toplumun acılarla dolu 77 yıldan sonra Filistin halkının tarihi haklarını kabul etmesi anlamına geldiğini belirtti.

Sonuç ve Değerlendirme

Açıklamada, Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının gerçekleri çarpıtmak ve Gazze'de işlenen etnik temizlik, zorla göç ve öldürme suçlarının hukuki sorumluluğundan kaçmak için çaresiz bir girişim olduğu ifade edildi. Gazze Hükümeti, bu iddiaların gerçekleri değiştirmeyeceğini ve dünyanın İsrail'in "yalan, aldatmaca ve öldürme üzerine kurulu sömürgeci ve yerleşimci doğasını" daha fazla fark ettiğini kaydetti.

Haberde ayrıca, Netanyahu kürsüye çıkarken çok sayıda ülkenin temsilcisinin salonu terk ettiği, konuşmasında Gazze'ye düzenlenen saldırıları savunduğu ve soykırım yapmadıklarını iddia ettiği bilgisine yer verildi.