Gazze İslam Üniversitesi'nde İki Yıl Sonra Yüz Yüze Eğitim Başladı

Gazze İslam Üniversitesi'nde iki yıl sonra yüz yüze eğitim yeniden başladı

Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin ardından Gazze İslam Üniversitesi'nde iki yıl aradan sonra yüz yüze dersler kademeli olarak başladı. İsrail’in saldırıları aralıklarla devam etse de öğrenciler okula dönüş yapıyor.

Üniversitenin bazı binaları hasar görmüş durumda; dersler hasar alan binalarda gerçekleştiriliyor.

Üniversite yetkilisinden açıklama

Gazze İslam Üniversitesi Halkla İlişkiler Direktörü Dr. Ahmad Al-Turk, "Savaş, eğitim dahil Gazze’deki yaşamın tüm yönlerini derinden etkiledi. İsrail, üniversiteleri, okulları ve eğitim kurumlarını tahrip ederek Gazze’deki üniversitelerde akademik faaliyetlerin tamamen durmasına neden oldu. Şimdi İslam Üniversitesi, öğrencileri karşılamak için kademeli olarak yeniden açılıyor. Onlara iki yıllık savaş sırasında yaşadıkları büyük acılardan kurtulmalarına yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Al-Turk, en büyük zorluğun hasar alan binalar olduğunu belirterek, "Tesislerimizin çoğu savaş sırasında hasar gördü. Bu da yüz yüze eğitime dönüşü geciktirdi. Ancak bazı derslikleri ve binaları restore ederek bu sorunu aşmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Ulaşım ve öğrencilerin yaşadığı zor koşulların ruh sağlığını etkilediğini de vurguladı.

Öğrencinin sesi

Üniversite öğrencilerinden Ahmad Oweidah, "İki yıllık savaşı her yönüyle yaşadım. Savaştan önce üniversiteye kaydolup eğitimime devam etmeyi hayal ediyordum. Savaş nedeniyle bu hayalim iki yıl ertelendi. Lise sınavlarımı tamamladım, geçtim ve sonunda İslam Üniversitesi’ne kaydoldum. Çevremizdeki zorlu koşullara rağmen eğitimimize devam edecek ve hayallerimizin peşinden gideceğiz" dedi.

Arka plan ve hasar verileri

İsrail, 12 Ekim 2023 tarihinde Gazze İslam Üniversitesi’nin ana kampüsüne hava saldırısı düzenlemiş ve büyük hasar vermişti. Üniversite, saldırılar nedeniyle derslere çevrimiçi olarak devam etmek istemiş ancak elektrik ve internet kesintileri buna izin vermemişti.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen yıkılırken, 392 eğitim kurumu ise kısmen hasar gördü.

