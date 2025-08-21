Gazze kentinin işgali 1,2 milyon kişi için 'ölüm emri' — İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı: Gazze kentinin işgali 1,2 milyon kişi için 'ölüm emri'

Bakanlıktan uluslararası topluma acil müdahale çağrısı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentini işgal planının yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi için 'ölüm emri ve zorunlu göç' anlamına geldiğini duyurdu ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze kentini kuşatma ve işgal ederek halkını zorla yerinden etme planının büyük bir insani felaket ve kasten işlenen açık bir savaş suçu olduğu vurgulandı. Açıklamada, işgal planlarına karşı uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki göstermesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık, Gazze'de halkın zaten dar alanlarda sıkışmış halde yaşam mücadelesi verdiğini ve en temel insani koşullardan yoksun bırakıldığını kaydetti. Son günlerde Zeytun ve Sabra mahallelerinde yaşananların, daha önce Şucaiyye, Tuffah ve Durc bölgelerinde uygulanan yıkım politikasının devamı olduğuna dikkat çekildi.

"İşgalci İsrail'in Gazze kentini işgal planı yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi için ölüm emri ve zorunlu göç anlamına geliyor. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Günlük katliam ve saldırılar sürüyor."

Açıklamada ayrıca Gazze kentinin, daha önce büyük ölçüde yıkıma uğrayan Refah, Han Yunus ve kuzey bölgeleriyle aynı kaderi paylaşabileceğine işaret edilerek, uluslararası topluma "İsrail'in saldırgan planlarını durdurmak ve Gazze halkını zorunlu göçten kurtarmak için acil harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail kararının arka planı ve planın aşamaları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ordu, Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldı; ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği belirtildi. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması, bölgedeki insani krizin derinleştiğine ilişkin uyarıyı yineleyerek, uluslararası aktörlerin hızlı ve kararlı müdahalesinin zorunlu olduğunu vurguladı.