Gazze Kıtlığı: Mısır Dışişleri'nden İsrail'e Suçlara Son Verin Çağrısı

Mısır Dışişleri, IPC'nin 15 Ağustos 2025 tarihli Gazze kıtlığı raporu sonrası uluslararası topluma İsrail'in Gazze'deki suçlarına ve insani krize son verilmesi çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:16
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun Gazze'de kıtlığı teyit etmesinin ardından uluslararası topluma güçlü bir çağrı yaptı. Bakanlık yazılı açıklamasında, artan kıtlık raporları karşısında derin endişe duyulduğunu bildirdi ve İsrail'in Gazze'deki eylemlerine son verilmesini istedi.

IPC raporu

Açıklamada, BM destekli IPC raporuna atıf yapılarak 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrinde kıtlığın IPC'nin 5. seviyesi olan felaket seviyesinde makul kanıtlarla doğrulandığı hatırlatıldı. Raporda, 22 ay süren çatışmalar sonrası Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Mısır Dışişleri, uluslararası toplumun İsrail'in uyguladığı kısıtlamalara karşı kararlı adımlar atarak insani yardımların girişini güvence altına alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, insan haklarının evrenselliğini yansıtmayan ve sürekli siyasallaştırılan çifte standartlı politikaların sonuçlarından uluslararası toplumun sorumlu olduğuna dikkat çekildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

Açıklamada, İsrail saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukaya işaret edilerek Gazze Şeridi'nde su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felaketin yaşandığı belirtildi. Bölgedeki ölümler özellikle çocuklar arasında artıyor ve yerel ile uluslararası çevreler İsrail'in açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını ifade ediyor.

Mısır Dışişleri, İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası hukuk gereği halka gıda ve tıbbi malzeme sağlamakla yükümlü olduğuna dikkat çekti. Raporda ayrıca, sivil altyapının tahrip edilmesi sonucu Gazze'nin yüzde 88'inin hasar gördüğü, nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı ve çok sayıda kişinin defalarca yerinden edilmek zorunda kaldığı vurgulandı.

Yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık koşullarda hijyen eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıklarla mücadele ederken, İsrail ordusunun günlük saldırıları sonucunda bu çadırların ve sivil barınakların hedef alındığı kaydedildi.

