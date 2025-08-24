Gazze Konferansı Çalıştaylarla Sürüyor: İslami ve İnsani Bir Sorumluluk

İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze konferansı çalıştaylarla sürüyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği ile İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı üçüncü gününde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki salonlarda yürütülen çalıştaylarla devam etti.

Çalıştaylarda ele alınan başlıklar

İki ayrı grupla gerçekleştirilen oturumlarda alimler, düşünürler ve devlet temsilcileri; İslam ülkelerinin görevleri, yeniden imar süreçleri ile yardım projelerinde iş insanlarının ve medya mensuplarının rolü üzerine görüşlerini paylaştı.

Ekinci'nin değerlendirmeleri

İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Abdülvahap Ekinci, çalıştaylara ilişkin yaptığı basın açıklamasında, katılımın Gazze ve mukaddes değerlerin müdafaası yolunda büyük bir fedakârlığı gösterdiğini vurguladı.

"Alimler ve onların arkasında duran ümmet, Gazze ve Filistin'deki kardeşlerini savunma imtihanıyla karşı karşıyadır. Bu, haklı davaya bağlılığın, samimiyetin, cesaretin ve bütün imkanlarla destek olma sorumluluğunun sınandığı bir andır."

Ekinci, Gazze halkının üç yönlü bir kuşatmayla karşı karşıya olduğunu belirterek bunları; her şeyi hedef alan vahşi bir katliam ve yıkım savaşı, masum halka dayatılan açlık ve abluka savaşı, ve İslam ile uluslararası dünyanın suskunluğu ile terk ediş savaşı olarak tanımladı.

"Katılımcılar, Gazze'de yaşananların yalnızca askeri bir saldırı değil, bütün insanlığa, adalet, özgürlük ve izzet değerlerine karşı açık bir meydan okuma olduğunu vurgulamışlardır. Dünya Müslüman Alimler Birliği, bu bağlamda şunu özellikle belirtir, Filistin davasındaki duruşumuz 7 Ekim 2023'te başlamış değildir. Birliğimizin tavrı, kuruluşundan bu yana beyanlarla, çağrılarla, fetvalarla, ziyaretlerle, yapıcı teklifler ve sürekli desteklerle ortaya konmuş, Filistin direnişinin yanında durarak, işgalciyle normalleşmeyi reddederek devam etmiştir."

Ekinci, Filistin direnişinin ümmetin uyuşmuş damarlarını harekete geçirerek halkları uyandırdığını ifade etti ve "Çıkış yolu birdir, ümmetin vahdeti ve caydırıcı, kapsamlı bir İslami gücün inşasıdır...." dedi.

Konferansta ilk günden itibaren ortak bir beyan oluştuğunu söyleyen Ekinci, Gazze ve Kudüs'ün her Müslüman için iman ve izzet meselesi olduğunu belirtti. Ayrıca bunun her özgür birey için evrensel bir insanlık görevi olduğuna dikkat çekti.

"Ümmetin vahdeti ve ümmetin hayati meselelerinin omuzlanması, zaferin, izzetin ve kurtuluşun yegane yoludur."

Sonuç bildirgesi ve program

Sekiz gün sürecek konferansın ardından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 29 Ağustos günü kılınacak cuma namazı sonrası Müslüman alimlerin sonuç bildirgesi okunacak.

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansının üçüncü gününde, program kapsamında gerçekleşen çalıştaylara ilişkin basın açıklaması gerçekleşti.