Gazze Konferansı İstanbul'da Başladı: İslami ve İnsani Bir Sorumluluk

"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" Konferansı İstanbul'da Başladı

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğiyle düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı, İstanbul'da başladı. Etkinlik Eyüp Sultan Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazının ardından yapılan konuşmalarla resmen açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Mesajı

Namazın ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'de yaşananlara dair sert ifadeler kullandı. Erbaş, "Bütün dünyanın gözü önünde Filistin'de bir milletin yok edildiğini" belirterek, "Bütün insanlığın ortak değerlerinin, onuru ve haysiyetinin yok edildiğine" dikkat çekti.

Erbaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bir terör şebekesi, bir haydut sürüsü azgın ve sapkın bir çete vahşet üzerine vahşet uyguluyor. Dünyanın gözü önünde bir enkaza, hapishaneye çevirdiği Gazze'yi şimdi de tamamen işgal etmek üzere harekete geçiyor. Bu vahşeti durdurmak zorundayız."

Filistin davasının iman, ahlak ve vicdan meselesi olduğunu vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zira Filistin'e huzur gelmeden yeryüzüne huzur gelmeyecek. Filistin coğrafyasını bir kene gibi yapışan bir mikrop gibi bulaşan zalimlerden kurtarmak zorundayız. Bunun için bütün Müslümanlar, bütün Müslüman devletler tüm vicdan sahipleri bir araya gelerek zalimleri durduracak ciddi kararlar almak, yaptırımlar uygulamak zorundayız."

Erbaş ayrıca işgalcilerin Müslüman dünyanın dağınıklığından cesaret aldığını söyleyerek, "Zalimler korkaktır ama Müslümanlar güç birliği yapamadığı için kötülük yapmaya, zulüm etmeye cesaret edebiliyorlar" dedi ve küresel tepkinin büyüdüğünü, mazlumların zafere ulaşacağına inandığını ifade etti. Erbaş, konferansın bir hafta süreceğini ve İstanbul'da yapılacak çalışmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'nun Değerlendirmesi

Konferansın basın açıklamasını yapan İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Gazze'deki insanlık dramını güçlü ifadelerle anlattı. Hacımüftüoğlu, "Sabır ve direnişin sembolü olan Gazze'de 2,5 milyondan fazla insan topyekun soykırıma uğratılmaktadır. Ölümcül silahlarla katledilmekte açlık ve susuzlukla kuşatılmakta, hastalık ve yoksulluğa terk edilmektedir. Üstelik bu zulüm tam 22 aydır aralıksız sürmektedir." dedi.

Hacımüftüoğlu, tarih boyunca ilk kez tüm dünyanın gözü önünde siyonist bir terör hükümetinin bir halkı bütünüyle yok etmeye kalkıştığını ileri sürdü ve Gazze'de yapılanın bir soykırım suçu olduğunu belirtti. Ayrıca uluslararası hukukun işlevsizleştiğini, Birleşmiş Milletler kararlarının parçalandığını ve suçların bazı büyük güçlerin desteğiyle sürdüğünü ifade etti. Buna rağmen özgür halkların itirazlarını yükselttiğini söyledi.

Hacımüftüoğlu, konferansta 50'den fazla ülkeden 150'nin üzerinde otorite sahibi büyük alimin bir araya geldiğini vurguladı.

Konferansın Hedefleri

Hacımüftüoğlu, konferansın amaçlarını şu şekilde sıraladı:

• İslam ümmetini ve insanlığı seferber ederek saldırıların durdurulması, koridorların açılması ve Gazze'nin izzetli halkına tüm yardımların ulaştırılması.

• İslami ittifakın tesisi; soykırım, Nazizm ve ırkçılığı hangi isim altında olursa olsun engellemek ve işgalcilerin yayılmacı emellerini kökten bertaraf etmek.

• Ahlaki ve insani ilkelere yönelik ağır ihlalleri engellemek ve suçluları yaptıkları katliamlardan ötürü adil bir şekilde cezalandırmak için "Erdemliler Anlaşması" anlayışının hayata geçirilmesi.

• "İstanbul Deklarasyonu" ile dünya çapında insan hakları, parlamenter ve insani kuruluşlardan oluşan kurumsal bir ittifakın ilan edilmesi; Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak ve tekrarının önlenmesi.

• Konferans kararlarının takibi ve icrası için devlet başkanlarına ziyaret heyetleri oluşturulması ve kalıcı, güçlü bir komite veya kurum kurulması.

Kapanış

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin de bir konuşma gerçekleştirdiği basın açıklaması, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duayla son buldu.

