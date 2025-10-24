Gazze Mahkemesi 26 Ekim'de Nihai Kararını Açıklayacak

Gazze Mahkemesi 26 Ekim'de Nihai Kararını Açıklıyor

İsrail'in Gazze'de işlediği iddia edilen suçları araştırmak üzere kurulan ve bağımsız bir inisiyatif olarak faaliyet gösteren Gazze Mahkemesi, nihai kararını 26 Ekim tarihinde açıklayacak.

Karar Oturumu İstanbul'da

Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Mahkemenin başlangıç toplantısı Londra'da, ilk genel oturumu ise Saraybosna'da yapılmıştı.

Mahkemenin amacı ve bileşenleri

Eski Birleşmiş Milletler Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında bir araya gelen akademisyenler, insan hakları savunucuları, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri; Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik boyutlarını çok boyutlu olarak inceleyip uluslararası kamuoyunun dikkatine sunmayı hedefliyor.

Dr. Ahmet Köroğlu'nun değerlendirmesi

Gazze Mahkemesi Genel Sekreteri Dr. Ahmet Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail’in Filistin’deki zulmünün 100 yıla yakın7 Ekim 2023'ten sonra başlayan saldırıların ise hukuki ve vicdani bir kırılma yarattığını söyledi. Köroğlu, uluslararası hukuk mekanizmalarının bu krize karşı genellikle yavaş veya yetersiz kaldığını belirterek halk mahkemesi inisiyatifinin bu boşluğu vicdani bir cevapla doldurmaya çalıştığını vurguladı.

Köroğlu, mahkemenin 1,5 yıllık bir hazırlık sürecinin bulunduğunu, kararların yaptırım gücü taşımayacağını ancak yerel mahkemeler ve adli süreçler için önemli somut deliller sağlayacağını ifade etti. Ayrıca mahkemenin ortaya çıkaracağı yüzbinlerce sayfa dokümanın ileride yargı süreçlerinde kullanılabileceğini söyledi.

ICYF ve Taha Ayhan'ın çağrısı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, İsrail işgal kuvvetlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarının iki yılı aşkın süredir devam ettiğini ve 13 Ekim 2025 tarihindeki kırılgan ateşkes antlaşmasına kadar sürecin izlendiğini belirtti. Ayhan, dünya çapında milyonların adalet çağrısının Gazze Mahkemesi ile karşılık bulduğunu söyleyerek, mahkemenin finansal, siyasi ve akademik bağımsızlığı için ICYF'nin destek verdiğini kaydetti.

Ayhan, halkı ve dostları 26 Ekim Pazar günü saat 14.00'te İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda yapılacak karar duruşmasına tanıklık etmeye davet etti.

Heyet ve geçmiş toplantılar

Mahkemenin başkanlık heyetinde Prof. Dr. Richard Falk'ın yanı sıra eski BM özel raportörleri Michael Lynk ve Hilal Elver, ayrıca Raji Sourani, Susan Akram, Ahmet Köroğlu, Diana Buttu, Cemil Aydın ve Penny Green gibi isimler yer alıyor. Mahkemenin üyeleri arasında ise Ilan Pappe, Jeff Halper, Ussama Makdisi, Ayhan Çitil, Cornel West, Avi Shlaim, Naomi Klein, Aslı Bali, Mahmood Mamdani, Craig Mokhiber, Hatem Bazian, Mehmet Karlı, Sami Al Arian, Frank Barat, Hassan Jabareen, Willy Mutunga, Victor Kattan ve Victoria Brittain gibi uluslararası tanınmış kişiler bulunuyor.

Halk vicdanına dayanan mahkemenin kuruluşu ve hazırlık toplantıları Kasım 2024'te Londra ve Mayıs 2025'te Saraybosna'da düzenlendi.

Gazze Mahkemesi, uluslararası hukuk süreçlerinin yanı sıra halkın vicdanını esas alan bir platform olarak, 26 Ekim'de açıklanacak nihai kararla sürece yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyor.

