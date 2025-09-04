DOLAR
Gazze Mahkemesi Londra'da: İngiltere'nin Suç Ortaklığı İddiaları Sorgulanıyor

Londra'daki temsili Gazze Mahkemesi, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarında İngiltere'nin suç ortaklığı iddialarını tanık ifadeleriyle inceliyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:26
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen temsili Gazze Mahkemesi (The Gaza Tribunal), İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarında İngiltere'nin suç ortaklığı iddialarını ele alıyor. Church House konferans salonunda başlayan ve iki gün sürecek halka açık oturumlarda sağlık çalışanları, gazeteciler, uzmanlar ve tanıkların ifadeleri dinlendi.

Oturumları Yönetenler ve Amaç

Oturumların başkanlığını eski İşçi Partisi lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, London Queen Mary Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neve Gordon ve Kent Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümünde görev yapan Filistinli akademisyen Shahd Hammouri üstlendi. Mahkeme, İngiltere'nin siyasi ve uluslararası hukuk bağlamındaki sorumlulukları ile iddia edilen ihmallerini tartışıyor.

Corbyn: "Soykırımda İngiliz suç ortaklığının tüm boyutlarını ortaya çıkaracağız"

Oturumların açılış konuşmasını yapan Jeremy Corbyn, İngiliz hükümetinin geçmişte olduğu gibi savaş suçlarına ilişkin denetimden kaçmaya çalıştığını belirtti. Corbyn, "İngiltere hükümeti, tıpkı Irak'taki gerçeği boğma girişimlerinde başarılı olamayacak. Soykırımda İngiliz suç ortaklığının tüm boyutlarını ortaya çıkaracağız ve Filistin halkı için adaleti sağlayacağız." dedi.

Corbyn, ayrıca "Savaşın izleri, son silahın susmasıyla ortadan kalkmaz. Bu nedenle, parlamento üyeleri ve vatandaşlar olarak bizim görevimiz, hükümetlerimizi olan bitenlerden sorumlu tutmaktır" ifadelerini kullandı.

Tanıklıklar: Sağlık çalışanları ve Gazze'deki yaralar

Oturumda, Gazze'de gönüllü olarak görev yapan sağlık çalışanlarının tanıklıkları öne çıktı. Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nick Maynard, Gazze'de gördüğü vakaları "soykırım ve etnik temizlik" olarak nitelendirerek hastanelerin kasıtlı hedef alındığını savundu. Maynard, özellikle genç erkeklerin belirli vücut bölgelerinden sistematik şekilde hedef alındığına dair gözlemlerini anlattı: "Bir gün acil servise hepsi başından ya da boynundan vurulmuş 19 genç erkek başvuruyordu. Ertesi gün gelenler göğüsten vurulmuşlardı. Ertesi gün karın bölgesinden, ondan sonraki gün de bacaklarından."

Gazze'de plastik cerrah olarak çalıştıktan sonra İngiltere'ye dönen Victoria Rose ise ağır yaralı çocukların ameliyatları ve sağlık personelinin malzeme eksikliği, yetersiz beslenme ve baskılanmış bağışıklık sistemiyle mücadelesine dikkat çekti.

Yardım kısıtları ve "suç ortaklığı" iddiaları

Filistinli yardım grubu Sameer Project'in eş kurucusu Hala Sabbah, İngiltere'yi doğrudan suçlayarak "İngiltere, soykırımın işbirlikçisi. Bu işbirliği 7 Ekim (2023) ya da 1948’de başlamadı. Filistin'in işgalinde başladı." dedi. Sabbah, Gazze'ye giren yardım kamyonlarının sayısındaki düşüşe dikkat çekti ve 7 Ekim 2023 öncesinde günlük 600 yardım tırının girişine izin verildiğini hatırlattı. Sabbah, girişlerin kısıtlanması nedeniyle gerçek besleyici gıda, sebze, meyve ve ilaçların bölgeye ulaşmadığını ve bunun "insan yapımı bir kıtlık" yarattığını vurguladı.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Direktörü Ben Jamal ise Gazze'deki baskının 7 Ekim 2023'te başlamadığını; bunun 76 yıllık yerleşimci kolonizasyon, işgal ve apartheid politikalarının bir sonucu olduğunu belirtti ve Batılı aktörlerin, özellikle İngiltere'nin sorumluluğuna dikkat çekti.

Gazze Mahkemesi'nin hedefi

Geçen yıl başlatılan Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmayı amaçlıyor. Eski BM Filistin Özel Raportörü Richard Falk un başkanlığını yaptığı girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi kurumların siyasi etkiler veya uzun süren süreçler nedeniyle ele alamadığı insan hakları ihlallerine ilişkin farkındalık yaratmayı ve hukuki açıdan güvenilir sonuçlar üretmeyi hedefliyor. Mahkeme, UCM ve UAD'nin yerine geçmeyi değil, onlara destek olmayı amaçladığını vurguluyor.

Gazze Mahkemesi oturumları, tanık ifadeleri ve uzman analizleriyle İngiltere'nin rolüne dair iddiaları detaylandırmayı sürdürecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen temsili "Gazze Mahkemesi"nde (The Gaza Tribunal), İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarında, İngiltere'nin suç ortaklığı iddiaları inceleniyor. Başkentteki Church House konferans salonunda iki günlük halka açık oturumların ilk gününde, Gazze'de gönüllü görev yapan sağlık ve yardım çalışanlarının yanı sıra gazeteciler, uzmanlar ve tanıkların ifadeleri dinlendi. Londra Queen Mary Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neve Gordon (kürsüde), konuşma yaptı.

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı