Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum — Soykırımda Suç Ortaklıkları Masaya Yatırılıyor

Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum İstanbul'da Devam Ediyor

Eski Birleşmiş Milletler Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda düzenlenen "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının üçüncü gününde, soykırımın suç ortakları ana tema olarak ele alınıyor.

Suç Ortaklıkları: Medya, Üniversiteler, Devletler ve Şirketler

Oturumun ana başlıkları "Suç Ortaklıkları, Uluslararası Sistem, Direniş ve Dayanışma" olarak belirlendi. İlk oturumda konuşmacılar ve sunum başlıkları şunlar:

Katie Halper — "Medyanın Suç Ortaklığı"

Maura Finkelstein — "Üniversite Suç Ortaklığı"

Lily Greenberg — "Devletlerin Suç Ortaklığı"

Shad Hammouri — "Şirketlerin ve Silah Endüstrisinin Suç Ortaklığı"

Ibtihal Aboussad — "Bulut ve Yapay Zeka: 21. Yüzyılın Bombaları ve Mermileri"

Hamid Dabashi — "Batı Medeniyeti ve Suç Ortaklığı"

Oturumda ayrıca gazeteci Owen Jones da konuşacak.

Uluslararası Sistemin Yanıtı

"Uluslararası Sistemin Yanıtı" başlıklı oturum çevrim içi ve yüz yüze sunumlarla sürüyor. Katılımcılar ve konuları:

Ardi Imseis — "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Yönelik Saldırı"

Darrly Li — "Soykırım Politikası"

Craig Mokhiber — "BM Sistemi Eleştirisi"

Triestino Mariniello — "Uluslararası Ceza Mahkemesi Saldırı Altında: Filistin'deki Soykırım Sırasında Adalet ve Hesap Verebilirlik Mücadelesi"

Mary Kaldor — "Mevcut Deneysel Dönemde Gazze'nin Rolü"

Aslı Bali ve Vasuki Nesiah — "Alternatif Bir Hukuk Paradigması Olarak Gazze Mahkemesi"

Direniş ve Dayanışma

"Direniş ve Dayanışma" oturumunda şu konuşmalar yer alacak:

Ramzy Baraud — "Gazze'nin Tarihsel ve Siyasi Bağlamda Direnişi"

Wadie Said — "Kendini Savunma, Direniş ve Tersine Gerçeklik"

Yasemin Acar — "Küresel Sumud Filosu"

Jake Romm — "Hind Rajab Vakfı"

Jamal Juma — "Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi (BDS)"

Diğer Konuşmacılar ve Etkinlikler

Programda ayrıca Charlotte Qvale ("Oslo Dayanışması"), David Swanson ("Savaşın Ötesinde Dünya"), Metin Doğan ("Anadolu Sivil Toplum Platformu") ve Hüseyin Dişli ile Hasan Basri Bülbül ("Yeryüzü Avukatları Derneği") konuşmalarına yer verilecek.

Etkinlik alanında belgesel gösterimleri, söyleşiler, kitap imza etkinlikleri ve çeşitli sergiler de düzenleniyor. Programda ayrıca "Yıkım Ortasında Şifa", "Sumud ve Özgürlük Filosu-Aktivistlerin Sesleri" başlıklı oturumlar ile "Oyun Bitti İsrail! Futbol, Siyaset ve Boykotun Gücü" adlı söyleşi gerçekleştirilecek.

Gazze Mahkemesi Girişimi ve Nihai Karar

Gazze Mahkemesi, İsrail'in Gazze'de yaşananlara ilişkin hukuki, siyasi ve etik boyutları araştırmak üzere bağımsız bir inisiyatif olarak kuruldu. Mahkeme, ilk uluslararası toplantısını Kasım 2024'te Londra'da, hazırlık toplantısını ise Mayıs 2025'te Saraybosna'da düzenledi.

Projede Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında, eski BM özel raportörlerinden Michael Lynk ve Hilal Elver gibi isimlerin de yer aldığı bir başkanlık heyeti bulunuyor. Hazırlık sürecine katkı verenler arasında Raji Sourani, Susan Akram, Ahmet Köroğlu, Diana Buttu, Cemil Aydın ve Penny Green yer alıyor.

Mahkeme üyeleri arasında Ilan Pappe, Jeff Halper, Ussama Makdisi, Ayhan Çitil, Cornel West, Avi Shlaim, Naomi Klein, Aslı Bali, Mahmood Mamdani, Craig Mokhiber, Hatem Bazian, Mehmet Karlı, Sami Al Arian, Frank Barat, Hassan Jabareen, Willy Mutunga, Victor Kattan ve Victoria Brittain gibi isimler yer alıyor.

Programın kapanışında, mahkeme üyelerinin genel yansımalarının aktarılacağı ve Saraybosna ile İstanbul toplantılarının değerlendirileceği 26 Ekim oturumunun ardından, Gazze Mahkemesi'nin nihai kararı duyurulacak.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının üçüncü gününde çeşitli oturumlarda "Suç Ortaklıkları, Uluslararası Sistem, Direniş ve Dayanışma" masaya yatırılacak. Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda düzenlenen programın üçüncü gününde soykırımın suç ortaklarına odaklanılması bekleniyor.