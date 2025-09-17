Gazze'nin kuzeyinde internet kesintisi: İsrail saldırıları ana hatları hedef aldı

Filistin telekomünikasyon şirketleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin İsrail saldırıları nedeniyle kesildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:04
Filistin telekomünikasyon şirketlerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altında tutarak saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ve Kuzey vilayetinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiği belirtildi.

Neden kesildi, onarım çalışmaları

Açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye iletişim ve internet hizmeti sağlayan bazı ana hatları hedef alması sonucu erişim kesintisinin yaşandığı aktarıldı. İsrail'in devam eden saldırılarının oluşturduğu riskler altında hatları onarma çalışmalarını başlattıkları kaydedildi.

Görgü tanıkları ve saldırı bilançosu

AA'ya konuşan görgü tanıkları, Gazze kentindeki birçok bölgede internet hizmetlerinin kesildiğini aktardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne gece boyu düzenlenen 50 hava saldırısının büyük çoğunluğunun, dün kara saldırıları başlattıkları kuzeydeki Gazze kentine gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İsrail, bir yandan Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri ve çok katlı binaları hedef alıp yerle bir ederken, diğer yandan da kent sakinlerini Gazze Şeridi'nin güneyinde çadır, gıda ve hastanelerin olduğu iddiasıyla sürgün etmeye çalışıyor.

