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Gazze Şeridi'nde 10 Günde 422 Cansız Bedene Ulaşıldı

Gazze Şeridi'nde enkaz altından 10 günde 422 kişinin naaşı çıkarıldı; toplam ölü sayısı 47 bin 417'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:12
Gazze Şeridi'nde 10 Günde 422 Cansız Bedene Ulaşıldı

Gazze'de Enkaz Altında Can Kaybı Artıyor

Gazze Şeridi, 15 ayı aşkın süren İsrail saldırılarının ardından yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarıyla derin bir acı daha yaşadı. Yerel yetkililer ve halk, sınırlı imkanlarla gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu son 10 gün içinde 422 Filistinlinin cansız bedenini enkazdan çıkardı.

Son Veriler ve Saldırılar

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılara dair güncel bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Ayrıca, daha önce yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, son 10 günde 93 kişinin hayatını kaybettiği, 832 kişinin yaralandığı ve 422 kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığı ifade edildi. Gazze'deki saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 47 bin 417’ye, yaralı sayısı ise 111 bin 571'e ulaştı.

Sivillere Yönelik Tehditler

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı büyük çapta tahrip ediliyor. Enkaz altında halen binlerce kişinin cansız bedeni olduğu bildirilirken, yaşanan bu durum, bölgedeki insani kriz ve acının boyutunu gözler önüne seriyor.

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