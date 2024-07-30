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Gazze Şeridi'ndeki Hasta Sayısı Artıyor: DSÖ 10 Bin Kişinin Tıbbi Tahliye İhtiyacını Belirtti

DSÖ, Gazze Şeridi'nde 10 bin kişinin tıbbi tahliye ihtiyacı olduğunu açıkladı. Ateşkes çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:24
Gazze Şeridi'ndeki Hasta Sayısı Artıyor: DSÖ 10 Bin Kişinin Tıbbi Tahliye İhtiyacını Belirtti

DSÖ'den Gazze Şeridi Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze Şeridi'nde devam eden yoğun saldırılar sonucunda 10 bin kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Tedavi Konusunda Umut Var

Lindmeier, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısına çevrim içi bağlanarak, bazı hastaların tedavisinin DSÖ'nün koordinasyonu ile Gazze dışına çıkarıldığını aktardı. Bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Tahliye İşlemleri Hızla Devam Ediyor

Bir AA muhabirinin sorusu üzerine, ilk etapta 4 çocuk ve refakatçilerinin Mısır üzerinden Belçika'ya tahliye edildiğini söyledi. Tahliye edilenlerin sayısının artacağını ifade eden Lindmeier, operasyonun devam ettiğini ve kesin rakamlara ulaşılamadığını bildirdi.

Ateşkes Çağrısı

Lindmeier, Gazze Şeridi'nde tıbbi yardıma ihtiyaç duyan kişilerin kabul edilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekerek, ateşkes çağrısını yineledi.

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