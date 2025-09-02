Gazze Sivil Savunma: İsrail'in Zorunlu Göç Planı Büyük Felakete Yol Açar

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in Gazze kenti ve kuzeydeki Filistinleri zorla yerinden etme planının tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Basal, planın hem insan yaşamının temel ihtiyaçlarını yok sayacağını hem de bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Basal'ın uyarıları

Basal yaptığı basın açıklamasında, 'İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinliyi, zorla yerinden etme ve tekrarlanan zorunlu göç politikalarıyla insan yaşamının en temel ihtiyaçlarından dahi yoksun kapalı bir cezaevine kapatmayı planlıyor.' dedi. Basal, İsrail ordusunun uyguladığı zorla yerinden etme operasyonlarını 'etnik temizliğin bir şekli' olarak nitelendirdi ve Gazze kentinin özellikle Sabra ve Zeytun mahallelerinin benzeri görülmemiş bombardımana maruz kaldığını vurguladı.

Altyapı hasarı ve sürgün hedefi

Basal, İsrail'in boşaltmak istediği Gazze kenti ile kuzey bölgelerinin Gazze Şeridi'nin toplam yüzölçümünün yüzde 12'sine tekabül ettiğini aktardı. Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Şucaiyye mahallelerindeki altyapının yüzde 85'inin, kuzeydeki Zeytun, Sabra ve Cibaliya bölgelerinin ise yüzde 70'inden fazlasının yıkıma uğradığını belirten Basal, İsrail'in Gazze kenti ve kuzeyde yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Filistinliyi Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine sürmeyi hedeflediğini söyledi. Basal, 'İsrail, sözde insani bölge bahanesiyle Gazze kenti ile kuzeyi tamamen boşaltmayı planlıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

İnsani yardımın engellenmesi ve uluslararası çağrı

Gazze kentindeki durumu 'felaket' olarak nitelendiren Basal, zorunlu kitlesel göç planının çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı. Basal, 'Sivil savunma ve sağlık ekipleri, ambulanslar ve onlara bağlı araçlar hedef alındıkları için sözde güvenli bölgelerden gelen acil insani yardım ve kurtarma çağrılarına yanıt vermekte büyük zorluk yaşıyor.' ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma seslenen Basal, sözlü uyarıların artık yeterli olmadığına dikkat çekerek, 'Tek başına sloganlar bir şey ifade etmiyor. Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik katliam ve soykırımın durdurulması için gerçek hayatta fiili adımlar atılması gerekiyor.' çağrısında bulundu.