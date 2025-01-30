Gazzeli Tesnim: 'Gazze, Allah'tan başkasının önünde diz çökmez'

Gazzeli 12 Yaşındaki Tesnim Suhayb Ulvan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Filistinli 12 yaşındaki Tesnim Suhayb Ulvan, savaşın zorluklarına rağmen Gazze'nin direncini vurguladı. "Gazze, Allah'tan başkasının önünde diz çökmez" diyerek bu durumu açıklayan Ulvan, Türkiye'deki eğitim hayatını da özlemle andı.

Eğitim ve Anılar

2012 yılında Gazze Şeridi'nde doğan Ulvan, Türkiye'de anaokulundan 5. sınıfa kadar eğitim aldı. "Türkiye'deki arkadaşlarımı çok özlüyorum," diyen Ulvan, öğretmenlerine ve komşularına olan sevgisini dile getirdi.

Gazze'ye Dönüş ve Savaş Zorlukları

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlamasından 3 ay önce geri döndüklerini belirten Ulvan, savaş sürecinde Türkçe videolar yaparak halkının sesini duyurmak istedi.

Yaralanmalar ve Yaşam Mücadelesi

Ulvan, ailesiyle birlikte yaşadıkları zor günleri şöyle anlattı: "Komşumuzun evi bombalandığı sırada ben ve ailem roket şarapnellerinden yaralandık. Tehlikeli olmasına rağmen Gazze'de kalma konusunda kararlıydık."

Çadır Hayatı ve Eğitim

İsrail saldırıları sırasında çadırda yaşamak zorunda kaldıklarını belirten Ulvan, "Çadırda uyuduk, gerçekten çok soğuktu," şeklinde ifade etti. Eğitim imkânlarının kısıtlandığını ve savaşın getirdiği zorluklarla karşılaştıklarını vurguladı.

Kaybedilenler ve Hatıralar

İsrail saldırılarında pek çok yakınını kaybeden Ulvan, kaybının etkilerini derin bir üzüntüyle dile getirdi. "Sevdiklerimi kaybettim; arkadaşlarım, öğretmenim, akrabalarım var," dedi.

Türkiye'ye Teşekkür

Ulvan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, savaş sırasında yanlarında durduğu için minnettarlıkla bahsetti. "Türkiye benim ikinci vatanım çünkü burada geçirdiğim 5 yıl, hayatım boyunca unutmayacağım bir dönem," ifadelerini kullandı.

Ulvan, sona yaklaşırken, Türkiye halkına sevgi ve destek için teşekkür ederek, barış ve huzur temennisinde bulundu.