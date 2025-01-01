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Gazzeliler 2025'i Soğuktan Ölen Çocuklarla Karşılıyor

Gazzeliler, İsrail bombardımanları ve soğuk hava dalgasıyla 2025'i su altında kalan çadırlarda karşıladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 19:47
Gazzeliler 2025'i Soğuktan Ölen Çocuklarla Karşılıyor

Gazzeliler 2025 Yılını Zorlu Koşullarda Karşılıyor

Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilen Filistinliler, 2025 yılını, İsrail'in yaklaşık 15 aydır uyguladığı soykırım ve beraberindeki insani felaketlerle karşıladı. Yağmur suyu altında kalan çadırlarda soğuktan donan çocukların kahır ve üzüntü dolu hali, bu yeni yılı derin bir acıyla迎迎karşıladı.

Yerinden Edilme ve Zorla Hayatta Kalma Mücadelesi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları sonucu, yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi. Evsiz kalan Filistinliler, Aileleriyle derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi vererek, dondurucu soğuklarla ve yağışlarla başa çıkmaya çalışıyor.

Çocukların Acı Kaybı

Son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası, bebeklerin bedenlerini yavaşça çürütmeye başlamış durumda. Gazze'nin soğuk kışında, 2023'ün son günleri, çadırlarda dondurucu şartlarda yaşayan 2 milyonu aşkın yerinden edilmiş Filistinli için yeniden bir insani felakete dönüşüyor. Yılbaşı gecesi, Gazze'nin gökyüzü havai fişeklerle değil, yağmurların yol açtığı sularla dolmuş durumda.

Çadırların Altında Kalan Hayatlar

Beyt Lahiya kentinden Gazze kentine sığınan Umm Sair el-Mısri, yağmur suları altında kalan çadırında yaşadıklarını anlatarak, sular altında kalmanın acılarını dile getirdi. Mısri, dünya ve özgür insanları Gazze'ye yardımcı olmaya davet ederek, “Savaş istemiyoruz. Biz hayatı, güvenlik ve barışı seviyoruz.” dedi.

Yardım Beklentisi ve Geçim Zorluğu

Yerinden edilenler, geçim kaynaklarını kaybetmenin yanı sıra temel ihtiyaçları karşılayacak maddelere de ulaşamıyor. Bir diğer mağdur, Ahmed es-Sus, barınma merkezine düşen yağmur sularının içini sardığını ve yetersiz kıyafet ve battaniye ile zor bir gece geçirdiğini belirtti. Buna ek olarak, çocukların ıslak giysilerle tutulması göğüs hastalıklarına neden olmaktadır.

İnsani Felaketin Gözler Önündeki Gerçekliği

İsrail'in 7 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere toplam 45 bin 553 Filistinli hayatını kaybetti. On binlerce kişi yaralandı, binlerce kişi enkaz altında kaldı.

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