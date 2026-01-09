Gebze Basın Tarihi Sergisi Açıldı: Arşivler Gebze Sanat Galerisi'nde

Gebze Basın Tarihi Sergisi, 10-12 Ocak'ta Gebze Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açıldı; gazeteler, fotoğraflar ve arşiv belgeleriyle yerel basın geçmişini yansıtıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 22:29
Sergi, içerik ve ziyaret tarihleri

Gebze’de açılan Basın Tarihi Sergisi, kentte yıllar boyunca yayınlanan gazeteler, fotoğraflar ve arşiv belgeleriyle yerel basının zengin geçmişini gözler önüne serdi. Sergide arşivler, fotoğraflar ve geçmiş dönemlere ait yayınlar sergilendi. 10-12 Ocak tarihleri arasında Gebze Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Açılış töreni ve vurgular

Gebze Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen serginin açılış programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, basının toplumsal hafızadaki önemine dikkat çekti. Başkan Büyükgöz açılışta şunları söyledi: "Bu sergiyle hem gazeteciliğin önemine dikkat çekiyoruz hem de Gebze’nin basın geçmişini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz".

Büyükgöz konuşmasında ayrıca Gebze Kent Müzesi gerekliliğine değinerek, bu yöndeki çalışmaların hayata geçirileceğini belirtti. Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan, özellikle Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Araştırmacı-Gazeteci İsmail Kahraman ve koleksiyonundaki nadide eserleri sergiye kazandıran Koleksiyoner Mehmet Ada'ya şükranlarını sundu.

Ziyaretçi ilgisi ve serginin önemi

Sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü ve gazeteciliğin toplum hafızasındaki rolünü yeniden hatırlattı. Gebze Basın Tarihi Sergisi, yerel basının tarihini belgeleyen ve geleceğe taşıyan değerli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

