Aydın Büyükşehir, Kuşadası Atatürk Bulvarı Sahilinde Onarım Başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası Atatürk Bulvarı sahil şeridinde, kuvvetli dalgalar ve olumsuz hava şartlarının ardından oluşan hasarların giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmanın Detayları

Çalışmalar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülüyor. Sahil bandında gerekli güvenlik önlemleri alınarak düzenleme ve onarım işleri yapılıyor; ekipler yaya ve araç trafiğinin aksamaması için koordineli şekilde çalışıyor.

Deniz kaynaklı etkiler nedeniyle sahil şeridinde oluşan tahribatın giderilmesine yönelik müdahalelerin kısa süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi. Çalışmaların bitmesiyle birlikte bölgenin yeniden vatandaşların kullanımına uygun hale getirileceği ifade edildi.

Vatandaşlardan Teşekkür

Belirlenen program dahilinde sürdürülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hızla harekete geçildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını vurgulayarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

