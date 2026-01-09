Aydın Büyükşehir, Paşa Yaylası'nda Tuzlama ile Kış Ulaşımını Güvenceye Aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Paşa Yaylası yollarında tuzlama yaparak buzlanmaya karşı önlem aldı; ulaşım güvenliği sağlandı, çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 22:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 22:21
Aydın Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla Paşa Yaylası'nda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın Detayları

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yayla yollarında buzlanmaya karşı önlem aldı. Tuzlama işlemi sayesinde sürücülerin ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşların ulaşımı daha güvenli hale getirildi.

Özellikle kış aylarında yoğun ilgi gören Paşa Yaylası'nda yapılan çalışma, hem yaylada yaşayan vatandaşların hem de bölgeye gelen doğaseverlerin günlük ulaşımını kolaylaştırdı.

Devam Eden Takip ve Vatandaş Memnuniyeti

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava şartlarını yakından takip ederek ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları