Servergazi Devlet Hastanesi'ne 23 Yataklı Palyatif ve 24 Saat Çocuk Acil Servisi

Servergazi Devlet Hastanesi'nde iki yeni birim hizmete girdi

Denizli'de sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik adımlar kapsamında, Servergazi Devlet Hastanesi bünyesinde iki önemli birim açıldı. Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan hastalar için tasarlanan 23 yatak kapasiteli Palyatif Bakım Merkezi ile çocuk acillerine yönelik 24 saat hizmet verecek Çocuk Acil Servisi artık hizmete hazır.

Yeni Palyatif Bakım Merkezi

Palyatif Bakım Merkezi, yaşamı tehdit eden hastalıklarla mücadele eden bireylerin ağrı ve diğer semptomlarının azaltılmasını, yaşam kalitelerinin artırılmasını ve hasta ile ailelerinin fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi olarak desteklenmesini hedefliyor. Merkez, alanında uzman hekim, hemşire ve sağlık personelinden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından yönetilecek.

24 saat Çocuk Acil Servisi

Çocukların acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale alabilmesi amacıyla planlanan Çocuk Acil Servisi, 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Serviste 2 muayene odası ve 12 müşahade yatağı bulunuyor; böylece acil başvurusu yapan çocuk hastalara daha konforlu ve erişilebilir hizmet sunulması hedefleniyor.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, açılış sonrası birimlerde incelemelerde bulunarak Hastane Başhekimi Op. Dr. Alpaslan Alsoy'dan bilgi aldı, hastalarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uz. Dr. Berna Öztürk yapılan çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımları esas alarak, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmet kapasitemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Servergazi Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz Palyatif Bakım Merkezi ile yaşamı tehdit eden hastalıklarla mücadele eden bireylerin ağrı ve diğer semptomlarının azaltılması, yaşam kalitelerinin arttırılması ve hasta ile birlikte ailelerinin fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi yönden desteklenmesi amaçlanmaktadır. 23 yatak kapasitesi ile çalışacak merkezimizde alanında uzman hekim, hemşire ve sağlık personelinden oluşan multidisipliner bir ekip görev yapacak. Ayrıca acil servise müracaat eden çocuk hastaların daha konforlu, daha erişilebilir ve daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri ve çocuklardaki acil durumlara daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla planlanan Çocuk Acil Servisimiz de hizmete girmiştir. 24 saat kesintisiz hizmet verecek Çocuk Acil Servisinde 2 muayene odası ve 12 müşahade yatağımız bulunmaktadır. Yeni açılan birimlerimizin ilimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen başta hastane yönetimimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Yeni birimlerin açılmasıyla birlikte Denizli'de sağlık hizmetlerinde erişim ve kalite açısından önemli bir adım daha atılmış oldu.

