Servergazi Devlet Hastanesi'ne 23 Yataklı Palyatif ve 24 Saat Çocuk Acil Servisi

Servergazi Devlet Hastanesi'nde 23 yataklı Palyatif Bakım Merkezi ve 24 saat Çocuk Acil Servisi hizmete açıldı; Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 08:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 08:22
Servergazi Devlet Hastanesi'ne 23 Yataklı Palyatif ve 24 Saat Çocuk Acil Servisi

Servergazi Devlet Hastanesi'nde iki yeni birim hizmete girdi

Denizli'de sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik adımlar kapsamında, Servergazi Devlet Hastanesi bünyesinde iki önemli birim açıldı. Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan hastalar için tasarlanan 23 yatak kapasiteli Palyatif Bakım Merkezi ile çocuk acillerine yönelik 24 saat hizmet verecek Çocuk Acil Servisi artık hizmete hazır.

Yeni Palyatif Bakım Merkezi

Palyatif Bakım Merkezi, yaşamı tehdit eden hastalıklarla mücadele eden bireylerin ağrı ve diğer semptomlarının azaltılmasını, yaşam kalitelerinin artırılmasını ve hasta ile ailelerinin fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi olarak desteklenmesini hedefliyor. Merkez, alanında uzman hekim, hemşire ve sağlık personelinden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından yönetilecek.

24 saat Çocuk Acil Servisi

Çocukların acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale alabilmesi amacıyla planlanan Çocuk Acil Servisi, 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Serviste 2 muayene odası ve 12 müşahade yatağı bulunuyor; böylece acil başvurusu yapan çocuk hastalara daha konforlu ve erişilebilir hizmet sunulması hedefleniyor.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, açılış sonrası birimlerde incelemelerde bulunarak Hastane Başhekimi Op. Dr. Alpaslan Alsoy'dan bilgi aldı, hastalarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uz. Dr. Berna Öztürk yapılan çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımları esas alarak, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmet kapasitemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Servergazi Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz Palyatif Bakım Merkezi ile yaşamı tehdit eden hastalıklarla mücadele eden bireylerin ağrı ve diğer semptomlarının azaltılması, yaşam kalitelerinin arttırılması ve hasta ile birlikte ailelerinin fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi yönden desteklenmesi amaçlanmaktadır. 23 yatak kapasitesi ile çalışacak merkezimizde alanında uzman hekim, hemşire ve sağlık personelinden oluşan multidisipliner bir ekip görev yapacak. Ayrıca acil servise müracaat eden çocuk hastaların daha konforlu, daha erişilebilir ve daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri ve çocuklardaki acil durumlara daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla planlanan Çocuk Acil Servisimiz de hizmete girmiştir. 24 saat kesintisiz hizmet verecek Çocuk Acil Servisinde 2 muayene odası ve 12 müşahade yatağımız bulunmaktadır. Yeni açılan birimlerimizin ilimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen başta hastane yönetimimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Yeni birimlerin açılmasıyla birlikte Denizli'de sağlık hizmetlerinde erişim ve kalite açısından önemli bir adım daha atılmış oldu.

DENİZLİ’DE SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK OLAN 23 YATAK KAPASİTELİ PALYATİF BAKIM...

DENİZLİ’DE SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK OLAN 23 YATAK KAPASİTELİ PALYATİF BAKIM MERKEZİ VE 24 SAAT HİZMET VERECEK ÇOCUK ACİL SERVİSİ DÜZENLENEN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİNDE HİZMETE AÇILDI.

DENİZLİ’DE SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK OLAN 23 YATAK KAPASİTELİ PALYATİF BAKIM...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 12 Ocak'ta Şehir Hastanesi'ne Taşınıyor
2
Vali Canbolat: Basın Toplumsal Farkındalığın Artmasına Öncülük Ediyor
3
Kızılcık, Yağlı Karaciğer Etkilerini Azaltıyor: Bayram’a Pınar Enstitüsü 2025 Birincilik Ödülü
4
Keçiören Belediyesi: Kışta Park ve Yeşil Alan Bakımı Sürüyor
5
Emine Erdoğan'dan Türk Müziği Vurgusu: Palet Türk Müziği İlkokulu'nu Ziyaret Etti
6
Uzmandan Uyarı: Çocuklarda Grip, RSV ve Covid-19 Riskine Dikkat
7
Ardahan'da 2026 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları