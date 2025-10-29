Gebze'de Çöken 7 Katlı Binadan Enkazda Ses: Vali İlhami Aktaş'tan Açıklama

Gebze'de 7 katlı binanın enkazında kritik arama kurtarma çalışmaları

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş son durumu açıkladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çöken 7 katlı binanın enkazında, çok sayıda ekip yoğun arama kurtarma çalışması yürütüyor.

AFAD, JAK, UMKE, sivil toplum kuruluşları ve belediye ekipleri iş makineleriyle molozları kaldırıp kamyonlarla tahliye yapıyor. Çalışmalar sırasında zaman zaman sessizlik sağlanarak dinleme gerçekleştiriliyor; UMKE ekipleri bölgede sahra hastanesi kurdu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada binanın 2012 yılında yapıldığını, 2013'te iskan aldığını ve çöküşün nedenine ilişkin teknik ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

Vali Aktaş, yakınlarından bir ailenin gece binada olduğunu teyit ettiklerini belirterek, "Şu anda da maalesef enkaz altında olduğunu değerlendiriyoruz. Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan toplam 5 kişinin enkaz altında olduğu değerlendiriliyor."

Aktaş, enkazdan bir ses alındığını da vurgulayarak, "Bir vatandaşımızın sesini aldı arkadaşlarımız, ona ulaşmaya çalışıyorlar." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarında 375 kişinin görev aldığı; 8 zemin altı arama görüntüleme cihazı ile 5 arama kurtarma köpeği desteğiyle enkaz altındaki vatandaşlara ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Vali Aktaş, ekiplerin sahada koordinasyon içinde çalıştığını, tüm gücün arama kurtarmaya verildiğini ve enkaz altındakilere kısa zamanda sağ salim ulaşmayı umduklarını kaydetti.

Tedbir amaçlı yapılan tahliyelerle ilgili Aktaş, olay bölgesine yakın 9 binanın boşaltıldığını; 8 binada doğrudan bir tespit olmadığını, 9. binanın ise tereddüt üzerine tedbiren tahliye edildiğini söyledi. Başka boşaltılması gereken alanların araştırıldığını ekledi.

Metro inşaatı veya binanın altındaki eczanenin çöküşle ilişkisi olup olmadığı sorulduğunda Aktaş, "Olayın meydana gelişiyle ilgili elimizde herhangi bir somut tespit yok. Çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı ve araştırmalar tamamlandığında gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.

Vali Aktaş, binayla ilgili olarak 112, CİMER, Valilik ve AFAD'a ulaşan herhangi bir ihbarın bulunmadığını aktardı. Ayrıca çöken apartmanın yanındaki binayla ilgili değil, olaydan önce bölgedeki başka bir bina hakkında ihbar bulunduğunu ve o konuda çalışmaların yapıldığını söyledi.

