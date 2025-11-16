Gebze'de GESMEK Kursiyerleri Tarihi Su Dolabında Ebru Etkinliğinde Buluştu

GESMEK kursiyerleri, Gebze'deki tarihi su dolabı yapısında düzenlenen ebru etkinliğinde geleneksel sanatı uyguladı; kültürel değerlerin yaşatılması hedeflendi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:28
Tarihi mekânda geleneksel sanat buluşması

Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı GESMEK kursiyerleri, kent merkezindeki tarihi su dolabı yapısında düzenlenen ebru etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlikte kursiyerler, geleneksel ebru sanatını uygulayarak renkli çalışmalar gerçekleştirdi. Organizasyonu düzenleyen yetkililer, bu tür faaliyetlerin kültürel değerlerin yaşatılması ve vatandaşların sanat etkinliklerine katılımının artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Etkinliğe katılan kursiyerler ise tarihi bir mekânda sanat üretmenin kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

