Gebze'de GESMEK Kursiyerleri Tarihi Su Dolabında Ebru Etkinliğinde Buluştu

Tarihi mekânda geleneksel sanat buluşması

Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı GESMEK kursiyerleri, kent merkezindeki tarihi su dolabı yapısında düzenlenen ebru etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlikte kursiyerler, geleneksel ebru sanatını uygulayarak renkli çalışmalar gerçekleştirdi. Organizasyonu düzenleyen yetkililer, bu tür faaliyetlerin kültürel değerlerin yaşatılması ve vatandaşların sanat etkinliklerine katılımının artırılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Etkinliğe katılan kursiyerler ise tarihi bir mekânda sanat üretmenin kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

