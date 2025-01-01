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Gebze'de İnşaatın 1. Katından Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaattaki dairesine bakmak için 1. kattan düşen 69 yaşındaki kadın hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 18:32
Gebze'de İnşaatın 1. Katından Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi'nde yapımı devam eden 6 katlı apartmanın birinci katından düşen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, inşaat halindeki dairesine bakmak için gelen N.D. (69)'nin dengesini kaybetmesi sonucu yaşandı. Kadın, inşaatın 1. katından zemine düştü.

Çevredeki halkın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tetkikler sonucunda N.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dairesine bakmak için geldiği inşaatın 1. katından düşen kadın...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dairesine bakmak için geldiği inşaatın 1. katından düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dairesine bakmak için geldiği inşaatın 1. katından düşen kadın...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dairesine bakmak için geldiği inşaatın 1. katından düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

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