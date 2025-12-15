Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde İnşaat Hızla İlerliyor

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Millet Bahçesi içinde projelendirilen Gebze Engelsiz Yaşam Merkezinin inşaat çalışmaları yoğun tempoda devam ediyor. Merkez, özel bireylerin fiziksel, sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla tasarlandı.

İnşaatta gelinen nokta

İnşa çalışmalarında duvar örme, karo mozaik kaplama, çatı ve elektrik desant imalatları tamamlandı. Ayrıca proje kapsamında kaba alçı ve kaba çimento, dış cephe sıva ve taş yünü, mekanik montaj cephe tuğla kaplaması, prekast kat silmesi montajları, doğrama ve cam montajları, alçıpan asma tavan imalatları, yangın kapıları montajı, bodrum kat tavan ve duvar boyaları, havuz ve kazan dairesi imalatları, havalandırma, yangın ve sıhhi tesisat gibi birçok kalem üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Merkezin sunacağı hizmetler

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerden faydalanabileceği şekilde planlandı. Merkezde, bireylerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim alabilecekleri atölye ve odalar yer alacak. Bu kapsamda 5 otizm grup eğitim odası, 7 otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu, 2 gündüz bakım odası, 3 erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

Ek tesisler ve idari birimler

Tesis bünyesinde ayrıca spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zeka oyunları atölyesi, 5 derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve çeşitli bireysel derslikler yer alacak.

