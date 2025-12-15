DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde İnşaat Hızla İlerliyor

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında önemli aşamalar tamamlandı; merkez özel bireyler için kapsamlı atölye ve bakım birimleriyle hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:24
Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde İnşaat Hızla İlerliyor

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Millet Bahçesi içinde projelendirilen Gebze Engelsiz Yaşam Merkezinin inşaat çalışmaları yoğun tempoda devam ediyor. Merkez, özel bireylerin fiziksel, sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla tasarlandı.

İnşaatta gelinen nokta

İnşa çalışmalarında duvar örme, karo mozaik kaplama, çatı ve elektrik desant imalatları tamamlandı. Ayrıca proje kapsamında kaba alçı ve kaba çimento, dış cephe sıva ve taş yünü, mekanik montaj cephe tuğla kaplaması, prekast kat silmesi montajları, doğrama ve cam montajları, alçıpan asma tavan imalatları, yangın kapıları montajı, bodrum kat tavan ve duvar boyaları, havuz ve kazan dairesi imalatları, havalandırma, yangın ve sıhhi tesisat gibi birçok kalem üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Merkezin sunacağı hizmetler

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerden faydalanabileceği şekilde planlandı. Merkezde, bireylerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim alabilecekleri atölye ve odalar yer alacak. Bu kapsamda 5 otizm grup eğitim odası, 7 otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu, 2 gündüz bakım odası, 3 erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

Ek tesisler ve idari birimler

Tesis bünyesinde ayrıca spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zeka oyunları atölyesi, 5 derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve çeşitli bireysel derslikler yer alacak.

GEBZE'DE ÖZEL BİREYLERİN FİZİKSEL, SOSYAL VE BİREYSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA HAYATA...

GEBZE'DE ÖZEL BİREYLERİN FİZİKSEL, SOSYAL VE BİREYSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

GEBZE'DE ÖZEL BİREYLERİN FİZİKSEL, SOSYAL VE BİREYSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA HAYATA...

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
“Modem sustu, ev konuştu” Kahta'da sahnelendi — Dijital bağımlılığa dikkat
3
Naif Karabatak'ın 3. Kitabı Kahvaltı Haberleri Yayımlandı
4
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
5
Bolu'da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti
6
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
7
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri