Bolu'da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti

Olayın Ayrıntıları

Bolu'da gece saatlerinde Aktaş Mahallesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu anlarda mahalle bekçileri olay yerine gelerek müdahale etti.

Bekçilerin müdahalesinde biber gazı kullanıldı ve gazın etkisiyle taraflar birbirinden ayrıldı. Müdahale sırasında bir bekçinin de gazdan etkilendiği görüldü.

Görüntüler

Olay anları çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

İki grup birbirine girdi, kavgayı bekçiler biber gazıyla ayırdı