Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı

İstanbul Esenyurt’ta, birlikte yaşadığı Selen Özkula (28)’nın kafasından vurularak öldürülmesi olayına ilişkin tutuklu sanık İlker Sezgün (53) ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay, 26 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelmiş; iddianamede şüphelinin olaya intihar süsü verdiği öne sürüldü.

Duruşma ve sanığın savunması

Duruşma, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Hazır bulunanlar arasında tutuklu sanık İlker Sezgün, hayatını kaybeden Selen’in babası müşteki Özcan Özkula ile taraf avukatları yer aldı.

Duruşmada savunma yapan sanık İlker Sezgün, olay anına ilişkin olarak şunları söyledi: "Olay günü 2 pizza siparişi verdim, ödemeyi kapıda yaptım. Pizza geldiğinde gece saat 02.00 sıralarıydı. Pizzaları salona getirdim. Ben de, salondan yatak odasına, Selen’in bulunduğu odaya geçtim. Geçerken odada silah sesi duydum. En son yatak odasına baktım. İçeri girdiğimde, Selen yatakta sırt üstü yatıyordu. Kafası sol tarafta yatmıştı, sağ tarafından kan sızıntısı gördüm. Silah, Selen’in göğsünün üzerinde duruyordu. Elleri neredeydi hatırlamıyorum. Telefonu açıktı, müzik çalıyordu telefona yöneldim, şarkıyı kapatmaya çalıştım, beceremedim 112’yi arayacaktım. Silahın namlusunun nereye dönük olduğunu bilmiyorum, silahı tutmadım ancak silahı görünce istem dışı dokundum. Selen’in telefonunu cebime koydum, benim telefonumdan 112’yi aradım. Daha sonra Selen’in kız kardeşi Esra’yı aradım. Aramadan sonra Selen’in ablası Eda’nın eşi Ferdi, beni aradı. Aramadan 10 dakika sonra polis, sonra ise sağlık ekipleri geldi. Olay günü uyuşturucu kullandığını görmedim ama daha önce çok kez kullandığını biliyorum. Selen ölmeden önce bana intihar girişiminde bulunduğunu anlatmıştı. Selen ile Şubat sonu veya Mart başı gibi beraber yaşamaya başladık. Maktulü öldürmem için bir sebebim yok."

Müşteki beyanı ve avukatların talepleri

Müşteki baba Özcan Özkula duruşmada, "Selen solaktı, çocuğumla aram son zamanlarda limoniydi" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Avukatlar, hayatını kaybeden Selen’in ölmeden önce cinsiyet değiştirerek kadın olduğunu belirterek, suçun bu nitelikte değerlendirilmesini istedi. Savunma avukatları ise müvekkillerinin üzerine atılı suçu işlemediğini savunarak beraat talep etti.

İddianame ve otopsi bulguları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul ile şüphelinin bir süredir birlikte yaşadıkları ve olay günü aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Sezgün’ün maktulü ruhsatsız tabanca ile kafasından vurarak öldürdüğü, olay sonrası maktulü yerden alıp sırt üstü yatırdığı, bacaklarını düzelttiği ve tabancayı maktulün göğsüne koyarak intihar süsü verdiği iddia edildi.

İddianamede yer alan otopsi raporuna göre, maktulün kanında ve idrarında çeşitli uyuşturucu maddeler tespit edildi. Raporda ayrıca Selen Özkula’nın vücudunda bir adet ateşli silah mermi çekirdeği yarası bulunduğu, yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu; ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Mahkeme kararı ve ceza talebi

Mahkeme, sanık İlker Sezgün’ün tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından, müebbet ile 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

