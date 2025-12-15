DOLAR
Naif Karabatak'ın 3. Kitabı Kahvaltı Haberleri Yayımlandı

Naif Karabatak'ın üçüncü deneme-mizah kitabı Kahvaltı Haberleri çıktı: 144 sayfa, 28 mizahi öykü ve deneme, kapak karikatürü Ahmet Akil Yağınlı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:41
Mizah yazarı Naif Karabatak’ın deneme-mizah türündeki üçüncü kitabı Kahvaltı Haberleri yayımlandı. 144 sayfa olarak hazırlanan kitapta günlük yaşamdan izler taşıyan 28 mizahi öykü ve deneme yer alıyor.

Kapak ve Temin Bilgileri

Kitabın kapak çizgisi karikatür sanatçısı Ahmet Akil Yağınlı tarafından hazırlanırken, arka kapak yazısını Mehmet Ali Başaran kaleme aldı. Kapak tasarımı ise kitabın yazarı Naif Karabatak tarafından yapıldı. Kahvaltı Haberleri, internet satış siteleri ile kitap satış noktalarından temin edilebiliyor.

Yazarın Yazın Serüveni

1964 doğumlu olan Naif Karabatak, gazeteciliğe 1979 yılında, yazarlığa ise 2000 yılında başladı. Daha çok mizah alanında olmak üzere yerel ve ulusal gazetelerde yazıları yayımlanan Karabatak, 2005 yılında Abad Yayınları’ndan mizah türündeki Emmi Hortumu Taksana adlı kitabını yayımladı. Yazar, 2020 yılında ise KDY Yayınları’ndan çıkan Yağlı Yavan adlı kitabıyla okurların karşısına çıktı.

Sinema Uyarlamaları ve Ödüller

Karabatak’ın Dursun Çavuş adlı uzun metraj ve Bir Avuç adlı kısa metraj hikayeleri sinemaya uyarlandı. Başarılı yazar, 2005 yılında GAP Gazeteciler Birliği tarafından "Yılın Yazarı", 2020 yılında ise Dilhane Dergisi tarafından "Yılın Öykücüsü" seçildi.

Kişisel Bilgiler

Evli ve biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuk babası olan Naif Karabatak, yeni kitabıyla mizah severlerle bir kez daha buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

