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Geceleri 10 bin kişiyi ağırlayan o mahallede sadece 83 seçmen var

Antalya’nın Kaleiçi semtinde bulunan Tuzcular Mahallesi’nin nüfusu geceleri 10 binlere kadar çıksa da mahallede sadece 83 seçmen bulunuyor. Seçimlerde 83 kişi, 3 muhtar adayını oylayacak.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 12:00
Geceleri 10 bin kişiyi ağırlayan o mahallede sadece 83 seçmen var

Antalya’nın Kaleiçi semtinde, eğlence mekanları ve oteller ile öne çıkan Tuzcular Mahallesi’nde, 31 Mart Yerel Seçimlerinde 83 seçmen oy kullanacak. Mahallenin muhtarı olmak için ise 3 aday bulunuyor. Mahalle sakinleri, otel ve eğlence mekanları nedeniyle geceleri mahalle nüfusunun 10 binlere kadar çıktığını ama ikamet sayısının oldukça az olduğuna dikkat çekiyor.

Muhtar adayları arasında kıyasıya rekabet

Geceleri nüfusu 10 binlere kadar çıksa da sadece 83 seçmenin bulunduğu Tuzcular Mahallesi’nde, yerel seçimlerde oy bekleyen 3 muhtar adayı bekliyor. Şu anda mevcut muhtar Uğur Çetin’in yanı sıra 2 aday daha muhtarlık için aday olmuş durumda.

Şimdiki muhtar ve gelecek seçimde de aday olan Uğur Çetin “8 aza, ben ve eşim ile birlikte şimdiden 10 oyum var” şeklinde konuştu. Mahalle sakinleri ise az nüfusa sahip olan bu mahallede muhtarlık yarışının sıkı geçeceğini düşünüyor.

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