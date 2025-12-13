Gediz'de Maden Gaz Sıkışması: Zehirlenen Madencilerin Tedavisi Sürüyor

Kütahya'nın Gediz ilçesi Gökler Beldesi'ndeki olayda yaralanan madencilerin sağlık durumu

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesinde dün akşam bir maden ocağında meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle zehirlenen madencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mustafa Kalkan, olay sonrası Gediz Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Kalkan, tedavisinin sürdüğü Eskişehir'e sevk edildi ve yoğun bakım ünitesinde takip ediliyor.

Ayrıca, 3 madenci bugün yine Eskişehir'e oksijen tedavisi için gönderildi; bu kişilerin sonrasında taburcu edileceği bildirildi. Olayla bağlantılı olarak bir diğer madencinin ise Gediz Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü ve madencilerin gün içinde taburcu edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Jandarma tarafından devam ettiği bildirildi.

