Sındırgı'da Deprem Sonrası 5 Bina Yıkıldı, Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Sındırgı'da Deprem Sonrası Yıkım ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

AFAD koordinasyonundaki ekipler, riskli binaları kontrollü yöntemlerle yıkmaya devam ediyor. Çalışmalar, öncelik ve güvenlik tedbirleri gözetilerek yürütülüyor.

Yıkımlar ve Enkaz Kaldırma

Kurtuluş ve Camikebir Mahallelerinin kesiştiği Akhisar Caddesi üzerinde bulunan 3, 4 ve 5 katlı toplam 5 bina yıkıldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar iş makineleri tarafından bölgeden kaldırıldı.

Cadde Temizliği ve Yol Düzenlemesi

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı caddelerde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle yol yıkama ve süpürme çalışmaları yürütülüyor. Ekiplerin cadde temizliği ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

